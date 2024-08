تیزری کوتاه از بخش زامبی Call of Duty Black Ops 6 منتشر شد

حساب رسمی Call of Duty تیزری چند ثانیه‌ مرموزی از بخش زامبی بازی Black Ops 6 منتشر کرد. این تیزر را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: رونمایی کامل از بخش زامبی بازی Black Ops 6 طی Call of Duty Next در تاریخ ۲۸ آگوست (۷ شهریور) انجام می‌شود. بتای چندنفره نیز پس از این رویداد […]