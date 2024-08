به‌روزرسانی The End is Near بازی Dead Cells دشمنان طلسم شده و اسلحه‌های Legendary جدیدی به بازی اضافه خواهد کرد.

آخرین آپدیت بازی در ۱۹ آگوست (۲۹ مرداد) برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. این آپدیت سال گذشته وارد حالت آلفا شده بود و کاربران استیم می‌توانستند به تجربه آن بپردازند. در فوریه ۲۰۲۴ اعلام شد که این به‌روزرسانی آخرین محتوای رسمی عنوان خواهد بود. پس از انتشار آن تمرکز استودیوی Motion Twin به توسعه بازی Windblown منتقل می‌شود که دسترسی زودهنگام آن در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.

آپدیت The End is Near دشمنان طلسم شده جدید، حدود بیست Affixes، سلاح‌های جدید و اصلاحات مربوط به تعادل به بازی Dead Cells می‌آورد.

بازی Dead Cells برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ، اندروید، iOS و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.