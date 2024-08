نینتندو سوییچ به فروش ۱۴۳ میلیون واحد در سراسر جهان رسید

نینتندو توانست در سه ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، حدود ۲.۱ میلیون دستگاه نینتندو سوییچ را به فروش برساند. با این حال، فروش این کنسول دستی محبوب نسبت به سال گذشته ۴۶.۳ درصد کاهش یافته است.

نینتندو گزارش مالی خود را برای سه ماهه اول سال مالی منتهی به مارس (فروردین) ۲۰۲۵ منتشر کرد. این شرکت اعلام کرد که تا کنون توانسته به تعداد فروش باور‌نکردنی ۱۴۳.۴۲ میلیون واحد فروش کنسول سوییچ دست یابد که حدود ۲.۱ میلیون دستگاه از این رقم در سه ماه منتهی به ۳۰ ژوئن (خرداد) ۲۰۲۴ فروخته شده است.

با این حال، آمار فروش کنسول، کاهش ۴۶.۳ درصد نسبت به سال گذشته را به خود می‌بیند. فروش نرم‌افزار (بازی‌ها و محتویات اضافه)، که به ۳۰.۶۴ میلیون واحد در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۵ رسیده است، حدود ۴۱ درصد افت فروش را تجربه می‌کند. البته این شرکت ذکر کرد که آمار سه ماهه سال گذشته، به دلیل فیلم Super Mario Bros و عرضه The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom استثنایی بود، بنابرین نمی‌توان آن را ملاک دقیقی برای مقایسه آمار فروش دانست.

تاریخ عرضه جانشین سوییچ مشخص نیست، اما شایعات ادعا می‌کنند که احتمالا در مارس ۲۰۲۵ در کنار بازی Pokemon جدید عرضه شود.