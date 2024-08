طرفداران کوین ویلیامسون و نتفلیکس دلایل زیادی برای خوشحالی دارند.

در چند سال آینده، این نویسنده و کارگردان مطرح بسیار فعال خواهد بود. در کنار پروژه‌هایی همچون فیلم Scream 7، نتفلیکس امروز اعلام کرد که سریالی جدید توسط این شخص ساخته خواهد شد. سریالی که بر اساس واقعیت خواهد بود. نام این مجموعه The Waterfront است. داستان این سری روی خانواده‌ای که یک امپراطوری ماهیگیری در کارولینای شمالی دارند تمرکز می‌کند. شرایط زمانی خطرناک می‌شود که این خانواده سعی می‌کنند برای حفظ قدرت خود، رفتار خود را عوض کنند. نتفلیکس هنوز تاریخ انتشاری برای این اثر مشخص نکرده است.

نقش اصلی این سریال جدید چه کسی خواهد بود؟

هولت مک‌کالانی ایفای نقش اصلی سریال The Waterfront را به عهده خواهد داشت. کسانی که با آثار نتفلیکس آشنا هستند، هولت را از سریال Mindhunter حتماً به خاطر خواهند داشت. مک‌کالانی در فیلم‌های شناخته شده و بزرگی همچون The Iron Claw و Nightmare Alley نیز در کنار سایر بازیگران این آثار حاضر بود. وی در قسمت بعدی بلاک باستر معروف و پرطرفدار Mission Impossible، یعنی Dead Reckoning Part Two نیز ایفای نقش خواهد کرد. در سریال The Waterfront مک‌کلانی در نقش پادشاه یک امپراطوری ماهیگیری، به نام هریان باکلی، بازی می‌کند. شخصیت وی مسئولیت گرفتن تصمیمات غیراخلاقی و سخت را خواهد داشت.

هلت مک‌کالانی در سریال The Waterfront نقش شخصیت اصلی را ایفا می‌کند.

کوین ویلیامسون توانسته با فعالیت قدرتمند، در ژانر وحشت، اسم خود را حکاکی کند. معروف‌ترین اثر وی قسمت آغازین و بینهایت معروف و پرطرفدار Scream است؛ اگرچه برای قسمت هفتم و جدید این سری باز خواهد گشت. خالق این سری در خلق چند داستان جنایی و هیجانی نیز در طول کارنامه‌ی کاری خود دست داشته است. ویلیامسون سریال‌های جنایی The Following، Stalker و Tell Me a Story را خلق کرد. در کنار تمامی این آثار، او نویسنده‌ای بود که مسئولیت خلق سریال Dawson’s Creek (اثری پرطرفدار و مشهور در دهه‌ی ۹۰ میلادی) را به عهده داشت.

داستان سریال The Waterfront شبکه‌ی نتفلیکس درباره‌ی چیست؟

در خلاصه‌ی رسمی سریال که توسط Deadline منتشر شد، مخاطبین می‌توانی نگاهی کوتاه به داستان این سری بیاندازند. داستان ما از دهه‌ی ۸۰ میلای آغاز می‌شود. امپراطوری ماهیگیری باکلی وارد سیستم تجارت‌های غیراخلاقی شده است. خط داستانی اصلی سریال درست پس از دو حمله‌ی قلبی هارلن اتفاق می‌افتد. این حملات باعث شده‌اند که کسب و کار خانوادگی از او رانده شود. اگرچه پس از چند تصمیم غیراخلاقی توسط همسر و پسر او، هارلن تصمیم می‌گیرد تا رهبری را باری دیگر به دست بگیرد و سعی کند تا امپراطوری خود را نجات دهد.

جزئیات بیشتری از سریال The Waterfront توسط نتفلیکس در دسترس عموم قرار نگرفته است. البته می‌توان حدس زد که فضای کلی این سری جدید شباهت‌های بسیاری به دنیای تاریک و خشن سریال‌هایی چون Narcos و Ozark خواهد داشت. از طرفی دیگر، تمرکز داستان سریال روی “خانواده‌ی مشکل‌دار” احتمال وجود شباهت‌های بیشتر به سریال Succession را تا حدودی قطعی می‌کند. ما تا این لحظه اطلاعی درباره‌ی اعضای دیگر تیم بازیگران این سریال دریافت نکردیم.

منبع: Collider