بازیگران جدیدی به فیلم اقتباسی Until Dawn پیوستند

دیوید اف. سندبرگ با اقتباسی از بازی ویدیویی Until Dawn به ژانر وحشت بازمی‌گردد.

مایا میچل، بلمونت کاملی و پیتر استورماره به تیم بازیگر فیلم ترسناک Until Dawn، که تولید آن را PlayStation Productions و Screen Gems برعهده دارند پیوستند. پیش‌تر حضور الا روبین، مایکل چیمینو، جی-یانگ یو و اودسا آزیون در این فیلم، که روند تولید آن از اواسط ماه اوت آغاز می‌شود، تایید شده بود. دیوید سندبرگ، که آخرین اثر منتشر شده از او شزم خشم خدایان محسوب می‌شود با این پروژه به ژانر ترسناک باز خواهد گشت، همچنین تهیه کننده و نویسنده Until Dawn نیز گری داوبرمن است که سندبرگ سابقه کار با او در Annabelle Creation را دارد. داوبرمن در کنار سندبرگ و میا مانیسکالکو اولین پیش نویس فیلمنامه را نوشته است، روی لی از Vertigo Entertainment و اسد قزلباش و کارتر سوان از PlayStation Productions نیز تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارند.

بازی Until Dawn که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، یک بازی ترسناک تعاملی محسوب می‌شود و حول محور هشت دوست جریان دارد که در یک منطقه کوهستانی دور افتاده کنار هم جمع می‌شوند. با سناریوهای متفاوتی که توسط بازیکن انتخاب می‌شوند. اعضای گروه باید با ترس‌های خود مبارزه کنند تا بتوانند زنده بمانند. مشخص نیست که سازندگان چطور می‌توانند این تصمیمات را به فیلم منتقل کنند، اما این اقتباس به عنوان نامه‌ای عاشقانه با درجه سنی بزرگسال به ژانر وحشت توصیف شده است که بر روی تیم بازیگری تمرکز دارد. فیلمنامه اولیه توسط بلیر باتلر قلم زده شده است.

نقش‌های میچل و کاملی تا به امروز مشخص نشده‌اند، اما استورماره نقش خود به عنوان تراپیست دکتر هیل را تکرار می‌کند. سندبرگ در مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر گفت:

من مشتاق بودم پس از Light Out و Annabelle Creation دوباره فیلمی در ژانر وحشت کار کنم، در Until Dawn به بسیاری جنبه‌های ساب‌ژانرهای ترس پرداخته‌ایم تا ترسناک‌ترین تجربه ممکن را به بیننده منتقل کنیم. ما سعی کردیم ماهیت بازی را با شخصیت‌های جدید به بینندگان تازه‌وارد معرفی کنیم، که طرفداران بازی نیز از آن لذت ببرند.

میچل بیشتر به خاطر نقش آفرینی طولانی مدتش در سریال درام The Foster و اسپین آن Good Trouble شناخته می‌شود. کاملی یکی از ستارگان Saved by the Bell محصول شبکه Peacock بود و در سریام درام Along for the Ride نیز حضور داشت، او اواخر امسال همراه با رابرت دنیرو فیلم مافیایی Alto Knights را نیز اکران خواهد کرد. از طرفی استورماره یک هنرپیشه کهنه کار است که در آثار بسیار زیادی از جمله Fargo و Prison Break هنرنمایی کرده است.

درحال حاضر تاریخ اکران مشخصی برای فیلم Until Dawn تعیین نشده است.

