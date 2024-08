گزارش: بازی Dragon Age: The Veilguard در ماه اکتبر منتشر خواهد شد

به گفته جف گراب (Jeff Grubb)، ژورنالیست مطرح صنعت بازی، عنوان نقش‌آفرینی Dragon Age: The Veilguard در اواخر ماه اکتبر امسال عرضه خواهد شد.

در طول دو ماه گذشته اطلاعات گسترده‌ای از Dragon Age: The Veilguard منتشر شده است. همچنین استودیوی بایوور (BioWare) اخیراً تایید کرده است که تاریخ انتشار این بازی در ماه آگوست اعلام خواهد شد. اما یک منبع به تازگی به ماه انتشار این نسخه اشاره کرده است.

قبل از فاش شدن این خبر، آخرین گزارش مالی EA اشاره می‌کرد که این بازی در ماه اکتبر یا بعد از آن عرضه خواهد شد. حال به گفته جف گراب، بازی مذکور عرضه در اواخر اکتبر را هدف قرار داده است.

جف گراب در عین حال هشدار داد که تاریخ انتشار Dragon Age: The Veilguard ممکن است تغییر کند. با این حال، با توجه به این موضوع که بایوور آماده است تا به زودی یک اعلامیه رسمی ارائه کند، تاخیر در انتشار آن بعید به نظر می‌رسد. این استودیو همچنین قول داده است که نقشه راه بازی را در کنار اعلام تاریخ انتشار ارائه دهد.

با توجه به اینکه چند هفته دیگر تا برگزاری گیمزکام ۲۰۲۴ باقی مانده است، این احتمال وجود دارد که در رویداد مذکور تاریخ انتشار بازی به طور رسمی اعلام شود. در صورتی که Dragon Age: The Veilguard در ماه اکتبر عرضه شود، با بازی‌هایی مانند Call of Duty: Black Ops 6، Dragon Ball Sparking Zero و Silent Hill 2 Remake احاطه خواهد شد. به نظر می‌رسد که اکتبر یکی از بزرگترین ماه‌های سال ۲۰۲۴ در بخش بازی خواهد بود که تنوع زیادی برای انواع مخاطبان دارد.

پس از عملکرد ناامیدکننده بایوور در بازی‌های Anthem و Mass Effect Andromeda، اکنون Dragon Age The Veilguard می‌تواند یک رستگاری برای این استودیو باشد. بایوور وعده داده است که انتظارات را در این بازی برآورده می‌کند و حال باید منتظر عملکرد آن باشیم.

Dragon Age: The Veilguard در پاییز امسال برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC منتشر خواهد شد.