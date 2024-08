فیلمبرداری سریال پیش‌درآمد It به پایان رسید

به تازگی اعلام شد که فیلمبرداری سریال پیش‌درآمد فیلم It با عنوان Welcome to Derry به پایان رسید. پس از موفقیت فیلم‌های It و It Chapter Two، با سریال Welcome to Derry قرار است تا بیشتر با دنیای رمان جذاب استیون کینگ آشنا شویم. جیسون فوکس، شورانر و تهیه‌کننده‌ی اجرایی سریال Welcome to Derry، اعلام […]