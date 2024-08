طبق داده‌های منتشر شده توسط مت پیسکاتلا (Mat Piscatella)، منبع تحقیقاتی Circana، بازی Elden Ring پرفروش‌ترین عنوان ماه ژوئن ۲۰۲۴ در آمریکا بوده است.

بازی Elden Ring به لطف انتشار بسته الحاقی Shadow of the Erdtree در تاریخ ۲۰ ژوئن، از رتبه هشتم در ماه می به صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های آمریکا صعود کرد. عرضه این بسته الحاقی به قدری موفقیت‌آمیز بود که در سه روز انتشار اول آن بیش از ۵ میلیون نسخه به فروش رفت.

Call of Duty: Modern Warfare 3 با یک پله صعود نسبت به ماه می، در رتبه دوم جدول قرار گرفت. در رده سوم بازی Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece که سرانجام در تاریخ ۱۳ ژوئن بر روی استیم منتشر شد. بازی‌های Shin Megami Tensei V: Vengeance و Hogwarts Legacy نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم جدول را از آن خود کردند.

بازی Ghost of Tsushima که در ماه می به لطف انتشار بر روی PC در رتبه اول قرار گرفت، در ماه ژوئن به رتبه دوازدهم سقوط کرد. علاوه بر این، بازی‌های Fallout 4، Stellar Blade، F1 24، Madden NFL 24 و Rise of the Ronin از فهرست ۲۰ بازی پرفروش برتر خارج شدند.

جدول پرفروش‌ترین بازی‌های ماه ژوئن در آمریکا در قسمت زیر قابل مشاهده است.

نام بازی رتبه Elden Ring ۱ Call of Duty: Modern Warfare 3 ۲ Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece ۳ Shin Megami Tensei V: Vengeance ۴ Hogwarts Legacy ۵ Minecraft ۶ MLB: The Show 24 ۷ Luigi’s Mansion 2 HD ۸ EA Sports FC 24 ۹ Sea of Thieves ۱۰ Helldivers 2 ۱۱ Ghost of Tsushima ۱۲ Marvel’s Spider-Man 2 ۱۳ Paper Mario: The Thousand Year Door ۱۴ Mortal Kombat 1 ۱۵ UFC 5 ۱۶ Mario Kart 8 ۱۷ The Elder Scrolls Online ۱۸ Dragon’s Dogma 2 ۱۹ Street Fighter 6 ۲۰