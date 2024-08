ببینید؛ غولآخر انتهایی بسته‌ی الحاقی Shadow of the Erdtree یک ضربه شکست خورد!

نکته‌ای که همیشه در مورد بازی الدن رینگ وجود داشت این بود که این بازی سخت بود. در نتیجه کاربران همیشه در الدن رینگ با چالش روبرو بودند و مبارزه با غولآخرهای این بازی نیاز به مهارت و ارتقاء سطح زیادی داشت. در کل الدن رینگ به این شکل بود که یک غولآخر بسیار دشوار در اختیار شما گذاشته و پس از آن شما باید تلاش می‌کردید تا در دنیای بازی گشته و موارد مناسب برای مقابله با آن را پیدا می‌کردید. همین موضوع باعث شد تا سبک نقش آفرینی در الدن رینگ بسیار مهم و قوی باشد.

این ویژگی بازی الدن رینگ با درجه‌ی بالاتر در بسته الحاقی هم وجود داشت. به این شکل که حتی اگر شما در بازی اصلی هم بسیار قوی بودید، باز هم در بسته الحاقی نیاز به ارتقاء سیستم‌های دیگر داشتید به دلیل اینکه دشمنان دنیای سایه‌ی اردتری به طرز عجیبی قدرتمند بودند. به همین دلیل در ابتدای عرضه بسیاری از افراد نسبت به دشواری این بسته الحاقی معترض بودند با گذر زمان، کاربران بیشتر با روند ارتقاء در این دنیای جدید آشنا شده و متوجه شدند که همان فرمول بازی اصلی در این بسته الحاقی هم وجود دارد.

بسته سایه‌ی اردتری به نوبه خود دشوار بود اما چیزی که آن را خیلی سخت‌تر می‌کرد، غولآخر (Boss) انتهایی آن بود. غولآخر انتهایی بسته الحاقی سایه‌ی اردتری برای طرفداران بسیار آشنا است. به دلیل اینکه این موجود در اصل یک حالت جدید از رادان (Radahn) بوده که قدرت بسیار زیادی دارد. حرکات این دشمن به شدت سریع بوده و ضربات سهمگینی وارد می‌کند.

از همان ابتدای عرضه این بسته الحاقی مشخص بود که میزان اعتراضات به دشواری آن کاهش پیدا خواهد کرد. به دلیل اینکه کاربران راه‌های مختلفی برای مقابله با دشمنان و غولآخر بازی پیدا خواهند کرد و حال یک استریمر بهترین روش را پیدا کرده است. این روش باعث شده که او بتواند بدون هیچ مشکلی با رادان جدید مبارزه کرده و آن را به راحتی شکست دهد.

نکته اینجاست که غولآخر انتهایی بسته الحاقی سایه‌ی اردتری دارای دو فاز است. فاز دوم این دشمن به شدت دشوار بوده و با حضور میکلا (Miquella) در کنار رادان شما با یک ترکیب به شدت قوی روبرو هستید. ترکیبی که مبارزه با آن تقریباً غیرممکن بوده و نیاز به مهارت به شدت زیادی دارد. حال برای اینکه این دردسر وجود نداشته باشد، استریمری که توانسته آن را به راحتی شکست دهد با یک ضربه این کار را انجام داده است.

نام این استریمر Ainrun است و توانسته ۹۳۰۰۰ امتیاز آسیب به رادان وارد کند. او این کار را تنها با یک ضربه انجام داده و قطعاً ارتقاءهای زیادی روی کرکتر خود انجام داده است. در اصل قبل از ورود به محل مبارزه استریمر از چندین قابلیت مختلف استفاده می‌کند. همگی این قابلیت‌ها با این هدف استفاده می‌شوند که ضربه کرکتر اصلی را بیشتر کرده و دفاع دشمن را کمتر کند. به همین دلیل تمام تلاش او در این جهت بوده که قدرت ضربه‌اش بیشتر باشد و در نتیجه به جان یا موارد دیگر اهمیت نداده است.

پس از اینکه تمام این موارد را پیاده کرد، استریمر وارد بخش مبارزه شده و به راحتی و تنها با یک ضربه رادان را شکست می‌دهد. نکته جالب اینجاست که در مدت کمی بعد، همین استریمر دوباره باز گشته و امتیاز ضربه ۱۰۵۰۰۰ را ثبت کرده است. در نتیجه رکورد اصلی خود را شکسته و توانسته بیشترین مقدار ضربه را در دنیای الدن رینگ ثبت بکند.

همین کار باعث شد که Ainrun به یکی از حرفه‌ای‌های دنیای الدن رینگ تبدیل شده و شهرتی مشابه با Let Me Solo Her و Dance Pad Queen Miss Mikkaa پیدا بکند.

دانلود mp4

منبع: Eurogamer

منبع متن: digikala