دیزنی تاریخ اکران ۱۱ فیلم را در سال ۲۰۲۷ مشخص کرد

دیزنی به تازگی تاریخ اکرانی برای ۱۱ فیلم خودش برای سال ۲۰۲۷ میلادی را مشخص کرده است.

کمپانی دیزنی به تازگی لیستی بلند از تاریخ اکران فیلم‌های خودش برای سال ۲۰۲۷ میلادی را اعلام کرده که هنوز عنوان اکثر آن‎‌ها مشخص نیستند. تنها دو فیلمی که عنوان آن‌ها مشخص شده‌اند، فیلم Avengers: Secret Wars برای اکران در تاریخ ۲۷ مه سال ۲۰۲۷ و فیلم بدون عنوانی از Star Wars برای اکران در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۷ است.

در میان پروژه‌های بدون عنوانی که تاریخ اکرانی برای آن‌ها در سال ۲۰۲۷ میلادی در نظر گرفته شده است، فیلمی بدون عنوان از مارول برای اکران در تاریخ ۲۳ ژوئیه سال ۲۰۲۷ و فیلمی دیگری برای تاریخ ۵ نوامبر سال ۲۰۲۷ وجود دارد. همچنین دیزنی انیمیشنی از پیکسار را قرار است در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۷ اکران کند و یک انیمیشن از خود دیزنی نیز در تاریخ ۲۴ نوامبر همان سال به روی پرده سینماها خواهد آمد.

در این فهرست طولانی از تاریخ اکران‌ها برای فیلم‌های بدون عنوان دیزنی، تاریخ اکران ۸ اوت ۲۰۲۵، تاریخ اکران ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵، تاریخ اکران ۱۲ فوریه ۲۰۲۷، تاریخ اکران ۵ مارس ۲۰۲۷، تاریخ اکران ۱۲ فوریه ۲۰۲۷، تاریخ اکران ۲ آوریل ۲۰۲۷، تاریخ اکران ۲۸ مه ۲۰۲۷، تاریخ اکران ۶ اوت ۲۰۲۷، تاریخ اکران ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۷ و تاریخ اکران ۸ اکتبر ۲۰۲۷ وجود دارد.

در حال حاضر هنوز مشخص نیست که کمپانی دیزنی در این تاریخ‌ها قرار است چه آثار سینمایی را به روی پرده سینماها بیاورد. این در حالی است که این کمپانی تاریخ ۲۵ ژوئیه سال ۲۰۲۵ را برای اکران فیلم Fantastic Four: The First Steps و تاریخ ۱ ماه مه ۲۰۲۶ را برای اکران فیلم Avengers: Doomsday در نظر گرفته است.

منبع: hollywoodreporter