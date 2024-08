۱۰ اقتباس ویدیوگیمی برتر از فیلم‌ها که با فاصله‌ی زمانی زیادی منتشر شدند

بازی‌هایی که در این لیست قرار دارند، بیش از ۱۸ ماه تا دو سال از اکران فیلم منبع اقتباس خود فاصله دارند. از طرفی محدودیتی از این نظر که تنها اقتباس‌های مستقیم را لحاظ کنیم نبوده زیرا در هر صورت بازار بازی‌های ویدیویی محدودیت‌هایی دارد و بعضا امکان اقتباس مستقیم به دلیل مسائل مختلف نیست. در هر صورت در ادامه ۱۰ بازی جذاب با اقتباس از فیلم‌های سینمایی آورده شده است که تجربه‌ی آن‌ها به خصوص به طرفداران منابع اقتباسشان، پیشنهاد می‌شود.

۱۰. Pinocchio ،The Jungle Book و Fantasia

پلتفرم: Sega Genesis

شرکت دیزنی تمام تلاش خود را کرد تا به توسعه‌دهندگان اجازه دهد تا بازی‌هایی را برای فیلم‌های خود که دهه‌ها پیش منتشر شده‌ یودند بسازند و این منجر به آثاری مانند پینوکیو، کتاب جنگل و فانتزیا شد که همگی روی سگا جنسیس منتشر شد و عملکرد نسبتا خوبی هم داشتند. موفقیت تجاری Castle of Illusion و علاء‌الدین ممکن است به ایجاد ایده برای ساخت چند بازی دیزنی دیگر برای کنسول کمک کرده باشد. Castle of Illusion در سال ۱۹۹۰ یعنی قبل از انتشار اولین بازی سونیک، منتشر شد و سعی داشت به فروش جنسیس کمک کند. با توجه به اینکه بسیاری از مراحل بازی به بسیاری از کارتون‌هایی که میکی موس در آن نقش‌آفرینی می‌کرد ارجاعاتی داشت، موفقیت‌آمیز بود. سگا برای ساختن فانتزیا در سال ۱۹۹۱ که یک اقتباس آزاد از فیلمی بود که در سال ۱۹۴۰ منتشر شد، تلاش کرد تا موفقیت قلعه‌ی توهم را تکرار کند. در سال ۱۹۹۰، فانتازیا برای نگهداری در سازمان ملی فیلم ایالات متحده ثبت شد، سازمانی که در سال ۱۹۸۸ تشکیل شد و به خاطر حفظ بسیاری از فیلم‌ها شناخته شده است و شاید به همین دلیل بود که اقتباس مستقیمی از آن انجام نشد.

دو بازی دیگر پینوکیو و کتاب جنگل بودند که در اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی و حوالی آن منتشر شدند. این‌ها شاید به دلیل موفقیت علاءالدین در سال ۱۹۹۳ بود که یک سال بعد از اکران انیمیشن عرضه شد. علاءالدین به استفاده از سخت‌افزار مقصد خود برای ایجاد انیمیشن‌های باکیفیت در آن زمان و در حد و انداز‌ه‌ی فیلم منبع اقتباس معروف بود و به خودی خود یک شاهکار تلقی می‌شد. علاءالدین همچنین یکی از موفق‌ترین بازی‌های سگا جنسیس بود که فروش خوبی را ثبت کرد و به شکل یک باندل به فروش جنسیس نیز کمک زیادی کرد. بنابراین ساخت بازی‌های دیگری از فیلم‌های دیزنی و به خصوص شیرشاه منطقی به نظر می‌رسید. با این حال، سازندگان تصمیم گرفتند که کتاب جنگل و پینوکیو را بسازند. پینوکیو برای سگا جنسیس و گیم‌بوی در سال ۱۹۹۶، یعنی ۵۶ سال پس از اکران فیلم، عرضه شد و به نوعی فهرست شدن آن در فهرست ملی فیلم ایالات متحده در سال ۱۹۹۴ را جشن گرفت.

در این میان کتاب جنگل در سال ۱۹۹۴ برای جنسیس و همچنین سوپر نینتندو و گیم‌بوی منتشر شد که ۲۷ سال پس از انتشار فیلم آن محسوب می‌شود. این عرضه به این دلیل بود که در سال ۱۹۹۴ یک اقتباس لایو اکشن از کتاب جنگل وجود داشت و بازی برای کمک به افزایش آگاهی از فیلم و در عین حال یادآوری انیمیشن اصلی عرضه شد. گفتنی است که یوبی‌سافت نیز تصمیم گرفت برای انیمیشن کتاب جنگل ۲، اثری را برای گیم‌بوی ادونس منتشر کند تا به فروش آن کمک کند و در واقع دیزنی این ایده را داشت که با هر فیلم کتاب جنگل اثری را روانه‌ی صنعت بازی کند.

۹. The Italian Job

تهیه‌کننده: Rockstar / سازنده: Pixelogic

سال انتشار: ۲۰۰۲

پلتفرم: PS1, PC

بازی The Italian Job یک بازی رانندگی مبتنی بر ماموریت است که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد و بر اساس فیلمی در سال ۱۹۶۹، یعنی سی و دو سال پس از انتشار اصلی فیلم، ساخته شده است. شغل ایتالیایی به دلایل زیادی ایجاد شده است. یکی از این دلایل، طرفداران زیادی بود که هنوز در بریتانیا داشت و هنوز هم دارد. در بریتانیا، این فیلم به دلیل استفاده و علاقه مردمی به ماشین‌های مینی کوپر‌ و همچنین با موفقیت مداوم مایکل کین در سینما، طرفداران اختصاصی خود را داشت. جالب است بدانید که این فیلم اغلب در تلویزیون تکرار می‌شود تا میراث آن زنده بماند. در دنیای بازی، انتشار و محبوبیت پلی‌استیشن به این‌ ایده کمک کرد که فرمت بازی‌های ویدیویی پتانسیل زیادی دارد، اما از سوی دیگر، زمانی که اولین بازی Grand Theft Auto در سال ۱۹۹۷ توسط راک‌استار گیمز (Rockstar Games) منتشر شد، اخباری به گوش رسید که به دلیل بحث برانگیز بودن در آن زمان، به تیتر روزنامه‌ها و به خصوص نشریات بریتانیا تبدیل شد. این اخبار بحثی در مورد خشونت در بازی‌های ویدیویی را به میان آورد. ترکیبی از این دو، توانست به این واقعیت کمک کند که بازی ذکر شده سعی داشت تا یک اثر تعاملی سرگرم‌کننده بر اساس یک فیلم را به تصویر بکشد، در حالی که یک بازی جنایی هیجان‌انگیز باشد.

برخی از ارزش‌های دیدنی موجود در بازی، وسایل نقلیه یافت شده و دیده شده در فیلم است، از جمله ماشین سفیر که در ابتدای فیلم دیده می‌شود تا کوچ کلاسیک که برای کمک به سرقت در فیلم استفاده شده است.. این بازی همچنین در یک نسخه کوچک شده از لندن، انگلستان و تورین، ایتالیا، با محدودیت‌های کنسول در آن زمان، روایت می‌شود، جایی که بازیکن حتی می‌توانستند در اوقات فراغت خود و خارج از ماموریت‌ها، در سراسر جهان پرسه بزنند. این حجم حتی در این روزگار با تعداد بازی‌های ساخته شده در سبک جهان باز، بسیار نادر است که اثری در شهری در ایتالیای مدرن اتفاق بیفتد. به طور کلی The Italian Job چیزی جالب به بازیکنان در آن زمان ارائه می‌دهد حتی یک ریبوت آمریکایی داشت که حتی بلافاصله پس از انتشار در سال ۲۰۰۳ یک بازی ویدیویی برای آن عرضه شد.

۸. The Matrix: Path of Neo

تهیه‌کننده: Atari / سازنده: Shiny Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2, Xbox, PC

بازی The Matrix: Path of Neo در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، یعنی دو سال پس از آخرین فیلم ماتریکس که در سال ۲۰۰۳ اکران شد. داستان پشت این بازی ماجرای فیلم‌های ماتریکس را دنبال می‌کند، اما همانطور که بسیاری می‌دانند، ماتریکس یک بازی رسمی داشت که با Reloaded منتشر شد، اما آن چیزی نبود که بسیاری در آن زمان به آن‌ امیدوار بودند. در واقع بازی Enter The Matrix در سال ۲۰۰۳ در کنار The Matrix Reloaded منتشر شد، اما یک اسپین‌آف با داستانی فرعی از The Matrix بود که به شما امکان می‌داد به عنوان دو شخصیت دیگر که شخصیت‌های مکمل فیلم بودند، ایفای نقش کنید. طرفداران ماتریکس هرگز مشتاق آن نبودند، زیرا بازیکنان می‌خواستند به عنوان شخصیت اصلی سری یعنی نئو بازی کنند. Enter The Matrix واقعا تلاش کرد تا ارزشش را نشان دهد و شامل صحنه‌های منحصر به فردی بود که فقط برای بازی ایجاد شده بودند

در این میان The Matrix: Path of Neo ساخته شد که داستانی در سه‌گانه‌ی ماتریکس بود که در آن شما در واقع به عنوان شخصیت اصلی فیلم‌های ماتریکس یعنی نئو بازی می‌کنید. این بازی صحنه‌های انحصاری بیشتری را برای طرفداران ارائه کرد که در نوع خود ارزشمند بودند. گفتنی است که Path of Neo سه فیلم اصلی را پوشش می‌دهد. بازی‌های دیگر عبارتند از The Matrix Online که در سال ۲۰۰۵ توسعه و منتشر شد، اما بیشتر یک اسپین‌آف برای فیلم‌های ماتریکس بود که داستان آن را ادامه می‌دهد.

۷. The Warriors

تهیه‌کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Toronto

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2, Xbox, PSP

بازی The Warriors اثری مبارزه‌ای بر اساس فیلم ۱۹۷۹ The Warriors بود. این بازی اثر دیگری بود که این‌ ایده را مطرح کرد که بازی‌های ویدیویی ارزش عرضه آن‌ هم سال‌ها پس از اکران فیلم‌ها را دارند. یکی از دلایل ساخت این بازی طرفداران آن بود که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی رشد کردند. این بازی توسط پیشگامان بازی‌های جنایی جهان باز یعنی راک‌استار ساخته شده است و در سال ۲۰۰۵ عرضه شد. این بازی در حالی که در همان شهر و بازه زمانی فیلم The Warriors می‌گذرد، قسمت اولیه‌ی آن کاملا متفاوت است. البته تعدادی از ماموریت‌های بعدی در امتداد خود فیلم قرار می‌گیرند و احتمالا برای این اینکه نوعی احساس نزدیکی بین فیلم و بازی وجود داشته باشد.

البته بسیاری از بازیگران فیلم برای ضبط دیالوگ‌ها و استفاده از ظاهرشان به فرآیند توسعه‌ی بازی پیوستند. گفتنی است که یکی از بازیگران فرعی از بازی به دلیل استفاده از ظاهر او شکایت کرد اما قبل از اینکه پرونده به دادگاه برود، از دنیا رفت. این بازی به طور کلی تبدیل به یک اثر کالت کلاسیک شده است و یک آسپین‌آف دارد که برای ایکس‌باکس ۳۶۰ عرضه شده است. البته خود بازی روی پلی‌استیشن ۳ و ۴ نیز در دسترس قرار گرفته است. در نهایت می‌توان گفت که این واقعیت که بازی توسط راک‌استار توسعه داده شده است، یکی از دلایلی بود که مورد توجه قرار گرفت و فروش خوبی را تجربه کرد.

۶. From Russia With Love

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2, PSP, GameCube, Xbox

بازی From Russia With Love که در سال ۲۰۰۵ عرضه شد، بر اساس فیلمی از جیمز باند در سال ۱۹۶۳ با همین نام ساخته شد. با محبوبیت گسترده و مداوم GoldenEye ۶۴ از سال ۱۹۹۷، رشد جیمز باند در بازی‌های ویدیویی رو به افزایش بود و از آن زمان، شرکت‌ها شروع به ساخت بازی‌های جیمز باند با الهام از فیلم‌ها یا ایده‌های کاملا جدید کرده بودند. از روسیه با عشق در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. ساخت از روسیه با عشق از یک طرف به دلیل تقاضا برای ترکیب آنچه در بازی‌های قبلی دیده شده با عناصر فیلمی که یک دهه قبل منتشر شده بود، بود و از طرف دیگر فرصتی بود که می‌شد پتانسیل و سطح بازی‌های ویدیویی را یک پله بالا برد.

الکترونیک آرتز به عنوان ناشر بازی از‌ شان کانری (Sean Connery) برای ضبط دیالوگ‌ها برای بازی و ظاهر او استفاده کرد. این باعث شد تا بازی ارزش بیشتری پیدا کند و توجهات بیشتری به آن جلب شود. جیمز باند طرفداران خود را داشت و شاید این الکارونیک آرتز بود که یک بازی برای طرفداران جیمز باند می‌خواست، همانطور در حال توسعه The Godfather بود و سال بعد آن را منتشر کرد و وضعیت آن را بسیاری دیدند. در نهایت در مورد اینکه چرا این شرکت پس از آن بازی دیگری مانند این بازی را ساخت تا کاری متفاوت را برای طرفداران بازی‌های جیمز باند انجام دهد، جای بحث دارد.

۵. The Terminator

تهیه‌کننده: Virgin Games / سازنده: Virgin Games

سال انتشار: ۱۹۹۳

پلتفرم: Sega Genesis

ترمیناتور به دلیل نسخه‌ی Commodore ۶۴ که در سال ۱۹۸۶ یعنی دو سال پس از اکران فیلم منتشر شد، در نزدیکی حذف از لیست بود. در این میان همانطور که احتمالا می‌دانید، فیلم The Terminator به اندازه‌ی نسخه‌ی دوم خود جالب نبود. نسخه‌ی دوم یکی از اولین فیلم‌هایی بود که از جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری در سراسر صحنه استفاده کرد. با این حال اولین فیلم ترمیناتور قبل از عرضه‌ی دنباله‌اش، بازی‌های ویدیویی زیادی برای خود داشت و این بازی‌ها روی پلتفرم‌های مختلفی عرضه شده بودند. رایانه‌های شخصی، سوپر نینتندو، سگا جنسیس و حتی آتاری سی‌دی، میزبان بازی‌های مختلفی بودند که همگی می‌خواستند پتانسیل خود را نشان دهند.

به عنوان مثال، نسخه‌ی منتشر شده در ۱۹۹۱ برای کامپیوتر، به دلیل داشتن مدل‌های سه‌بعدی و تیراندازی اول شخص و نسخه‌ی سگا سی‌دی با استفاده از قابلیت‌های صوتی فرمت سی دی که صدا را بسیار بهتر از قبل عرضه می‌کرد، سر و صدای زیادی کردند. همه‌ی آن‌ها پس از The Terminator در سال ۱۹۸۴ عرضه شدند تا این خلاء برای داشتن یک بازی ترمیناتور مناسب حسابی پر شود. بگذریم که در ادامه حجم قابل توجهی از بازی و فیلم‌های مختلف در این سری عرضه شد. در هر صورت The Terminator نشان می‌دهد که بازیکنان در اواخر دهه‌ی ۸۰ می‌خواستند که اولین فیلم ترمیناتور یک اثر درخور در صنعت بازی داشته باشد. هرچند که آرنولد به عنوان چهره شاخص سری در فیلم اول، آنتاگونیست داستان بود.

۴. The Great Escape

تهیه‌کننده: Gotham Games / سازنده: Pivotal Games

سال انتشار: ۲۰۰۳

پلتفرم: PS2, Xbox, PC

بازی The Great Escape بر اساس فیلمی به همین نام ساخته شده که در سال ۱۹۶۳اکران شد. داستان چگونگی تبدیل این فیلم به یک بازی ویدیویی در نوع خود جالب است. در آن زمان تعداد آثاری که در طول جنگ جهانی دوم جریان داشتند، در کنار واقع‌گرایی در بازی‌ها افزایش یافته بود. در این میان محبوبیت بازی‌های مخفی کاری مانند متال گیر سالید و اسپلینترسل نیز افزایش یافته بود و این مورد در کنار دلایل قبلی شاید از دلایلی بود که منجر به یک بازی مانند Great Escape شد. همچنین انیمیشن Chicken Run نیز وجود داشت که چند سال قبل از The Great Escape محبوبیت داشت و از آن یک بازی نیز ساخته شد. این فیلم جنایات جنگی‌ای که نازی‌ها در قبال سربازان اسرای متفقین مرتکب شده بودند را به همه یادآوری می‌کند. از طرفی فیلم در سال ۱۹۶۳ یک اثر بزرگ بود به خصوص اینکه استیو مک کوئین نقش اصلی بود و بسیاری از بازیگران بزرگ هالیوود در این فیلم حضور داشتند. داستان نیز یکی از جالب‌ترین فرار‌ها در طول جنگ جهانی دوم در اروپا را روایت می‌کند.

از سوی دیگر، بازی این فیلم کاملا ساده و سرراست است. بازی به بازیکن این امکان را می‌دهد تا کنترل یکی از چهار شخصیت را که هر کدام دارای مهارت‌های مختلف هستند، در دست بگیرد و آن‌ها به کاوش و گشت و‌ گذار در اطراف کمپ می‌پردازند تا آیتم‌هایی را برای کمک به فرارشان پیدا کنند. البته گهگاه گرفتار شده و مجبور می‌شوید که برخی کارها را از ابتدا انجام دهید. البته بهتر است بدانید که نسخه‌ای از این بازی در سال ۱۹۸۴ برای رایانه‌های شخصی Spectrum و C۶۴ منتشر شد، بنابراین بازی ۲۰۰۳ اولین عرضه‌ی بازی نبود اما دسترس‌پذیری بالاتری داشت.

۳. Scarface: The World Is Yours

تهیه‌کننده: Vivendi Games / سازنده: Radical Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PC, Wii, Xbox, PS2

صورت زخمی یک بازی محصول سال ۲۰۰۶ است که بر اساس فیلمی با همین نام در سال ۱۹۸۴ ساخته شده است. پاسخ این سوال که چگونه صورت زخمی در نهایت به یک بازی نیز تبدیل شد، چندان هم سخت نیست. بازی Grand Theft Auto: Vice City یکی از دلایل آن بود زیرا ارجاعات زیادی در آن به فیلم وجود داشت. بازی تا حد زیادی شبیه به فیلم است اما نه کاملا، به این دلیل که سازندگان احساس می‌کردند که با توجه به اتفاقاتی که در فیلم می‌افتد، بازی بی‌معنی خواهد بود، بنابراین به خاطر گیم‌پلی، داستان را کمی تغییر دادند تا دلیلی برای بازی کردن وجود داشته باشند اما بسیاری از طرفداران فیلم از آن ناامید شدند. در هر صورت بازی به اندازه‌ی کافی المان از فیلم گرفته بود تا یک اثر با نام صورت زخمی محسوب شود.

صورت زخمی با اینکه به عنوان یک کلون Grand Theft Auto در نظر گرفته می‌شود، اما بسیاری آن را به خودی خود یک بازی ارزشمند می‌دانند و برایشان اهمیتی ندارد که شباهت‌های زیادی به جی‌تی‌ای دارد. آل پاچینو در بازی ظاهر خود را به سازندگان وام داد و این در نوع خود جالب است زیرا او هرگز در بازی دیگری از لیست که پدرخوانده است، راضی به این کار نشد. ظاهر او به واقعی بودن بازی می‌افزاید. در هر صورت می‌توان گفت که طرفداران صورت زخمی شاید به چیزی که می‌خواستند رسیدند و توسعه‌دهندگان نیز با فروش دو میلیون نسخه‌ای، نباید چندان ناراضی باشند.

۲. Blade Runner

تهیه‌کننده: Virgin Interactive / سازنده: Westwood Studios

سال انتشار: ۱۹۹۷

پلتفرم: PC

بلیدرانر یک فیلم علمی تخیلی نئونوآر بود که در سال ۱۹۸۲ منتشر و به یک اثر کالت کلاسیک تبدیل شد. این فیلم در آن زمان به دلیل‌ ایده‌‌ی انسان‌های مصنوعی به نام رپلیکانت‌ها (replicants) که مانند انسان‌ها زندگی و فکر می‌کردند، موفقیت‌آمیز بود. ‌این فیلم در آن زمان به دلیل جلوه‌های ویژه و ارزش‌های تولید بالای آن قابل توجه بود و جال‌تر اینکه در لس‌آنجلس در سال ۲۰۱۹ اتفاق می‌افتاد و در آن زمان، بسیاری بر این باور بودند که جهان آن با دقت به تصویر کشیده شده است. تنها تفاوت بازی این است که کاری به داستان فیلم ندارد. البته ظاهرا منطقی به نظر می‌رسد که بازی برای خودش داستانی داشته باشد که در جهانی شبیه به فیلم اتفاق بیفتد

این بازی دارای یک کارآگاه کاملا اوریجینال به نام ری‌ مک‌کوی (Ray McCoy) است و نه شخصیت دکارد با بازی هریسون فورد که همه از فیلم او را می‌شناسند. مک‌کوی به دنبال رپلیکانت‌ها است. او شهر لس آنجلس را کاوش می‌کند و حتی به قسمت‌هایی از شهر که در فیلم ظاهر می‌شود نیز می‌رود. گفتنی است که برخی از بازیگران اصلی فیلم نیز برای صداپیشگی نقش‌های خود در این بازی بازگشته‌اند. برخی از مینی‌گیم‌های بازی نیز از فناوری‌هایی هستند که در فیلم یافت می‌شوند که یکی از آن‌ها Voight-Kampff است که به شما امکان می‌دهد افراد شهر را بررسی کنید تا ببینید انسان هستند یا ریپلیکانت. مینی‌گیم دیگر نوعی فناوری عکاسی استثمارگرانه بود که به کارآگاه اجازه می‌داد تا صحنه‌ای را در یک عکس به روشی افراطی و هوشمندانه برای یافتن سرنخ‌ها و شواهد جدید کاوش کند. بخش‌های دیگر شامل حالت تیراندازی گهگاهی است اما در صورت شلیک نادرست و کشتن شخصیت‌های بی‌گناه، کارآگاه به زندان می‌افتد.

بلید رانر یک بازی ویدیویی مهم بود که در آن زمان با ارزش تولید بالا بود که در آن زمان روی رایانه‌های شخصی قدرتمند اجرا می‌شد. این بازی ۱.۵ گیگابایت فضای هارد دیسک را اشغال می‌کرد که در آن زمان، فضای زیادی برای یک بازی بود. این بازی ماجراجویی اشاره و کلیک اثری بود که قبل از اینکه این سبک در اواخر دهه‌ی ۹۰ و ۲۰۰۰ از محبوبیت آن کاسته شود، توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

۱. The Godfather

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Redwood Shores

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PC, Xbox, PS2

پدرخوانده یک بازی ویدیویی بر اساس فیلمی با همین نام در سال ۱۹۷۲ است. سوال اینجاست که چرا وقتی کنسولی مانند ایکس‌باکس و پلی‌استیشن ۲ در حال محبوب شدن بود، این فیلم به یک بازی تبدیل شده است. در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که به لطف موفقیت Grand Theft Auto ۳ و GTA: Vice City با جهان‌های باز و حتی اثری مانند مافیا که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد، بسیاری فکر می‌کردند که تبدیل کردن این فیلم به یک بازی ویدیویی‌ایده‌ای عالی است. شاهکار اصلی بازی این است که گیم‌پلی را با فیلم ادغام کرده است. در حالی که فیلم داستان محور است، بازی جهان بازی را ارائه می‌دهد که در آن به خانواده‌های رقیب حمله می‌کنید اما نباید توجه‌ی پلیس‌ را به خود جلب کنید.

بازار دی‌وی‌دی در آن زمان نیز داغ بود و از طرفی پدرخوانده در وبسایت آی‌ام‌دی‌بی و در لیست ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ، رتبه‌ی بسیاری بالایی داشت. این در حالی بود که همچنین بازار آثار جنایی در صنعت بازی داغ بود. در این بازی، بازیکن در نقش یک شخصیت جدید به نام آلدو تراپانی (Aldo Trapani) بازی می‌کند. بهترین بخش The Godfather این است که در دهه‌ی ۱۹۴۰ نیویورک می‌گذرد که بازی را واقعا جالب کرده است. برخلاف بسیاری از هم‌عصران خود، این بازی کیفیت خوبی از خود نشان داد و به اندازه‌ی کافی موفق بود که دنباله‌ای از آن مانند فیلمش ساخته شود. البته The Godfather II موفقیت‌آمیز نبود و دلیل این موفقیت نه چندان زیاد هم آن بود که سازندگان تغییرات زیادی را نسبت به بازی اول انجام نداده و فکر می‌کردند که بازی اول به اندازه‌ی کافی خوب است و نیازی به تغییرات زیاد نیست.

