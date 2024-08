طرفداران مدت‌هاست که خواستار ریمیک یا ریمستر Bloodborne هستند، اما سونی برای مدتی طولانی این خواسته‌ها را نادیده گرفته است.

درست مانند اکثر ما، کای سنات، استریمر معروف، به نظر می‌رسد که این عنوان FromSoftware را دوست دارد. او در حال حاضر بلادبورن را در Twitch استریم می‌کند تا سونی را برای توسعۀ ریمیک متقاعد کند.

سنات در طول استریم خود گفت که اگرچه قدرت مجبور کردن سونی به ساخت ریمستر یا ریمیک را ندارد، اما قطعاً می‌خواهد تلاش کند تا مردم متوجه شوند حتی ۱۰ سال پس از عرضه، این عنوان همچنان طرفداران سرسختی دارد. بنابراین، کمترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که سعی کند برای این خواسته اقدام به استریم کند.

سنات همچنین فاش کرد که توسعه‌دهندگان FromSoftware تمام حرکات او را تماشا می‌کنند که می‌تواند او را به یک کاندیدای عملی کردن این ایده تبدیل کند. او خطاب به توسعه‌دهندگان و پلی‌استیشن گفت که Bloodborne بیشترین درخواست برای ریمیک، ریمستر یا پورت PC را دارد.

سنات همه کار انجام داده است تا استریم را تا حد امکان سرگرم‌کننده کند. او حتی تا آنجا پیش رفت که اتاق خود را با تم این بازی تزئین کرده و لباس شخصیت درون بازی را پوشیده است. این می‌تواند یک انگیزه برای کل جامعه گیمری باشد.

حتی خود میازاکی نیز اعتراف کرده که Bloodborne محبوب‌ترین ساخته‌اش محسوب می‌شود. در هر صورت، تصمیم ریمیک، ریمستر یا پورت این عنوان باید توسط سونی اتخاذ شود که در تمام این مدت سکوت اختیار کرده و به به ریمیک عناوینی مانند The Last of Us و Until Dawn چراغ سبز نشان داده است.