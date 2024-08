با گیم‌پلی بازی نقش‌آفرینی Expedition 33 بیشتر آشنا شوید؛ یک نقش‌آفرینی نوبتی غربی

اخیرا بلاگ پلی استیشن مصاحبه‌ی مختصری با Guillaume Broche؛ کارگردان بازی و بنیان‌گذار استودیوی سندفال اینتراکتیو داشته تا جزئیات بیشتری از این عنوان را بشکافد و گیمرها را با گیم‌پلی نوبتی و نقش‌آفرینی خاص اثر که یادآور عناوین کلاسیک است، آشنا کند. در این مصاحبه همچنین اشاراتی به منابع الهام Clair Obscur: Expedition 33 می‌شود و جزئیات جالبی در رابطه با عنوان بازی فاش می‌گردد.

توضیح معنای پشت اسم و عنوان بازی

یکی از جنبه‌های جذاب این اثر، نام و عنوان آن است. بنابراین از بروش خواسته می‌شود تا توضیحاتی در این باره ارائه دهد.

Clair Obscur ارجاعی به جنبش فرهنگی هنری فرانسه در قرن هفده و هجده است. این مساله روی جنبه‌ی هنری بازی تاثیر گذاشت و همچنین طراحی جهان بازی را در بر می‌گیرد. Expedition 33 هم نشان از گروه اکسپدیشن به رهبری گوستاو؛ قهرمان داستان برای از بین بردن پینترس (Paintress) است. اعضای گروه اکسپدیشن ۳۳ پروتاگونیست‌های بازی هستند و بازیکن در این سفر با هر یک از آن‌ها آشنا خواهد شد. هر ساله شخصیت پینترس عددی را بر لوح‌اش تحریر می‌کند و همه‌ی افرادی که سن‌شان با آن عدد همخوانی داشته باشد طی رویدادی به نام Gommage به طور کامل محو می‌شوند. بدین ترتیب هر سال یک اکسپدیشن جدید برای نابود کردن او (پینترس) و متوقف کردن این چرخه‌ی نفرین مامور می‌شود.

دیگر شخصیت‌ها همانند لونِ جادوگر (the mage Lune)، سیل جنگجوی خوش‌مشرب (the genial warrior Sciel) و مائل کاشف جوان (the young explorer Maelle) نیز بخشی از این تیم هستند که شما در طول بازی چیزهای زیادی در رابطه با آن‌ها و تاریخچه‌شان خواهید آموخت.

ادای احترام به عناوین کلاسیک

در تریلر معرفی بازی Clair Obscur: Expedition 33 می‌توان جلوه‌های بصری زیبا و گرافیک چشمگیر این اثر را مشاهده نمود. بروش توضیح می‌دهد که گرافیک پرجلوه‌ی بازی یکی از اهداف اصلی توسعه‌دهندگان در ساخت این عنوان بوده است.

طی سال‌های اخیر هیچ تلاشی برای ساخت یک بازی نقش‌آفرینی نوبتی با گرافیک بالا، انجام نشده و این حفره‌ای عمیق در قلب منِ گیمر ایجاد کرد. بنابراین ما این را وظیفه‌ی خود دانستیم تا چیزی بسازیم که این خلأ را پر کند.

بورش در ادامه بی‌دریغ از بسیاری بازی‌های کلاسیک که از منظر بصری و گیم‌پلی، الهام بخش این اثر بوده‌اند صحبت می‌کند.

در استودیوی سندفال اینتراکتیو، همه‌ی ما به JRPGهایی (آثار نقش‌آفرینی ژاپنی) مانند سری فاینال فانتزی (Final Fantasy)، مجموعه تیلز (Tales)، لاست آدیسی (Lost Odyssey) و پرسونا (Persona) با آن رابط کاربری عالی، ریتم و دوربین پویا بسیار علاقه‌مند هستیم. همه‌ی ما نوستالژی و عشق زیادی به این بازی‌ها داریم اما همچنان می‌خواهیم چیزهای تازه‌ای در این ژانر ببینیم. از نظر داستان و روایت ما از یک رمان فرانسوی به نام La Horde du Contrevent الهام گرفتیم که رمانی فانتزی درباره‌ی گروهی از کاشفان است که در سرتاسر جهان سفر می‌کنند. در کل داستان‌هایی که راوی ورود به ناشناخته‌ها با حضور یک‌سری خطرات باورنکردنی هستند -مانند انیمه/مانگا اتک آن تایتان (Attack on Titan)- همیشه برای من بسیار جذاب بوده‌اند.

یکی از مواردی که بازی Clair Obscur: Expedition 33 را از هم‌تیر و طایفه‌هایش و آثاری که منبع الهامش هستند متمایز می‌کند، وجود المان‌های ریل‌تایم در مبارزات نوبتی بازی است.

وقتی صحبت از گیم‌پلی می‌شود، بروش ما را به برخی از بهترین بازی‌های اکشن تاریخ ارجاع می‌دهد. او می‌گوید سری بازی‌های سولز، دویل می کرای (Devil May Cry) و NieR و به‌خصوص گیم‌پلی پاداش‌دهنده‌شان همان چیزی بود که می‌خواستند آن را در یک بازی نوبتی پیاده‌سازی کنند.

وقتی آن آثار را بازی می‌کنید باید حین برخورد با دشمنان مختلف، حملات، زمان‌بندی و نقاط ضعف هر یک از آن‌ها را بیاموزید و ما می‌خواستیم این چالش را به یک سبک جدید ترجمه کنیم.

پیش به سوی نبردهای نوبتی و پرسرعت بازی

جالب است بدانید نبردها و مبارزات در بازی Clair Obscur: Expedition 33 یکی از آن چیزهایی است که بروش و تیمش حسابی به آن افتخار می‌کنند. بنابراین در این مصاحبه سوالاتی در رابطه با برخی از مکانیزم‌های منحصربه‌فرد بازی و نحوه الهام‌گیری‌شان از آثار مختلف از او پرسیده می‌شود.

سیستم نبرد بازی چیزی است که ما آن را «واکنش نوبتی» (reactive turn-based) می‌نامیم. در طول نبردها می‌توانید برای ایجاد استراتژی‌های خود به اندازه کافی وقت بگذارید اما زمانی که نوبت دشمن فرا می‌رسد باید در لحظه برای داج دادن، پریدن یا پری کردن حملات واکنش نشان دهید تا بتوانید یک ضدحمله قدرتمند اجرا کنید. همچنین می‌توانید با تسلط یافتن بر ریتم حمله دشمنان کاری کنید تاثیر مهارت‌های مبارزه‌تان افزایش یابد. بازیکنان همچنین برای کسب مهارت در بازی پاداش دریافت خواهند کرد. بدین ترتیب اگر بر تمام الگوهای دشمنان مسلط باشید می‌توانید نو دمیج (بدون اینکه حتی یک ضربه بخورید) مبارزات را پیش ببرید.

بروش ادامه می‌دهد: «مدام به راه و روش‌هایی فکر می‌کردم که نبردهای نوبتی بازی را جذاب‌تر کنم». او اعتراف می‌کند سیستم حمله‌ی بازی در واقع ترکیبی از مبارزات چندین اثر مختلف است. او می‌گوید تیم بازی‌سازی استودیوی سندفال در تلاش بوده‌اند تا نبردهایی پرسرعت در بازی بگنجانند و به محض اینکه اولین نمونه‌ی سیستم دفاعی بازی را طراحی کرده‌اند، متوجه خاص بودن آن شده‌اند. او سپس از این می‌گوید که بازیکنان چه انتظاراتی می‌توانند از این بازی داشته باشند.

می‌توانم بگویم داج دادن و پری کردن ضربات دشمنان از رایج‌ترین چیزهایی است که در این بازی می‌بینید و بازیکنان باید حین بازی با آن‌ها کنار بیایند. تایمینگ و زمان‌بندی در این اثر بسیار مهم است و در عوض پاداشی که ارائه می‌دهد بسیار ارزشمند است. همچنین می‌توانید اسلحه‌های دوربرد خود را به سمت دشمنان هدف بگیرید و برای مثال با آسیب وارد کردن به نقاط ضعف‌شان، صدمه‌ی بیشتری به آن‌ها وارد کنید. اکسپدیشن ۳۳ یک‌سری باس‌فایت‌ها را در خود دارد که به صورت جدی مهارت‌های بازیکن را به چالش می‌کشند و درست همانند هر اثر نقش‌آفرینی معرکه، شما می‌توانید شخصیت خودتان را بسازید تا از توانایی‌های مختلف‌شان از جمله مکانیک‌های ریل‌تایم در نبرد استفاده کنید.

در انتها او گفت که مشتاقانه منتظر است تا در سال آینده، اطلاعات بیشتری از این عنوان منتشر کند. بروش با این صحبت‌ها به مصاحبه پایان داد: «ما خوشحالیم که می‌بینیم طرفداران زیادی برای دنیای Clair Obscur: Expedition 33 هیجان‌زده هستند! به عنوان اولین بازی ما، از استقبالی که تا به حال دیده‌ایم هیجان‌زده هستیم و نمی‌توانیم صبر کنیم تا در سال آینده اطلاعات بیشتری از این اثر به اشتراک بگذاریم».

بازی Clair Obscur: Expedition 33 در بازه نامعلومی از سال ۲۰۲۵ میلادی راهی کنسول‌های پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری اس، ایکس باکس سری ایکس و رایانه‌های شخصی می‌شود.

