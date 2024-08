با نزدیک شدن به پایان پخش فصل دوم House of the Dragon، اولین اسپین آف Game of Thrones، طرفداران مشتاق سریال‌های بیشتری از این جهان هستند.

درحالی که فصل سوم House of the Dragon درنهایت از HBO پخش خواهد شد، جرج آر. آر. مارتین به تازگی اعلام کرده است که هفت اسپین آف دیگر از دنیای بازی تاج و تخت مراحل تولید خود را سپری می‌کنند. احتمال اینکه هر هفت پروژه به مرحله پخش برسند بسیار کم است، زیرا در گذشته نیز سریال‌هایی از این جهان کنسل شده‌اند.

مارتین اخیراً درباره دیگر اسپین آف بازی تاج و تخت، یعنی A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight در خانه نویسندگان آکسفورد صحبت کرده است. از بین این هفت پروژه، سه پروژه به صورت انیمیشن و چهار پروژه دیگر به صورت لایو-اکشن توسعه خواهند یافت. بااینکه داستان این پروژه‌ها هنوز مشخص نشده است، به احتمال زیاد یکی از آنها درباره اگان فاتح خواهد بود.

در سال ۲۰۲۲ تایید شد که یک سریال اختصاصی از شخصیت جان اسنو در دستور ساخت قرار گرفته است اما کیت هرینگتون، بازیگر نقش جان اسنو، اعلام کرد که این پروژه دیگر در دست توسعه قرار ندارد. او در مصاحبه‌ای با اسکرین رنت گفت:

من درباره این موضوع صحبتی نکردم زیرا در حال توسعه سریال بودیم و نمی‌خواستم چیزی را درباره آن فاش کنم تا مردم شروع به نظریه پردازی کنند، درحالی ممکن است آنها هیچ‌وقت به داستان راه پیدا نکنند، زیرا ما از هر زاویه‌ای به پروژه نگاه می‌کنیم. درحال حاضر تولید آن را متوقف کردیم، داستانی که درباره ارائه آن هیجان زده باشیم پیدا نکردیم، بنابراین روند تولید را تا اطلاع ثانوی متوقف کردیم. شاید با پیدا کردن ایده‌ای جذاب دوباره به آن بازگردیم، اما فعلا این سریال را کنار گذاشته‌ایم.

درحالی که شاید شاهد عرضه سریال جان اسنو نباشیم، مارتین خبر از بازگشت دوباره سریال پیش درآمد Ten Thousand Ships به روند تولید داده است. او در وبلاگ خود به ابونی بوث، نمایشنامه نویس و نویسنده، به خاطر دریافت جایزه پولیتزر تبریک گفت و اعلام کرد درحال همکاری با او برای گسترش جهان بازی تاج و تخت است. او گفت:

من تا به امروز جایزه پولیتزر دریافت نکرده‎ام، اما نمی‌توانم توضیح دهم چرا در این مدال به جای جوزف پولیتزر، بن فرانکلین قرار گرفته است، البته ابونی بوث قول داده است پس از مراسم من را در جریان قرار دهد. او یک نمایشنامه نویس جوان و بااستعداد است که کار کردن با او را لذت بخش می‌کنند. او زمانی که مشغول کارهای خود نیست، به من و HBO در Ten Thousand Ships کمک می‌کند، این سریال که اسپین آفی از جهان بازی تاج و تخت محسوب می‌شود بر روی نایمریا و روینار متمرکز است. همه ما برای این سریال هیجان زده هستیم، اما همچنان تلاش می‌کنیم بودجه کافی برای ده هزار کشتی، سیصد اژدها و لاک پشت‌های غول پیکر پیدا کنیم.

منبع: کامیک‌بوک