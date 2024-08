سیدنی سوئینی به بازسازی فیلم The Running Man پیوست

طبق گزارش غیررسمی جدیدی که منتشر شده است، به نظر می‌رسد سیدنی سوئینی قرار است در بازسازی فیلم The Running Man، به کارگردانی ادگار رایت نقش آفرینی کند.

سوئینی همکاری دیگری با رایت در ریمیک فیلم Barbarella نیز داشته است، که درحال حاضر مراحل تولید را سپری می‌کند. همچنین اگر حضور او در The Running Man تایید شود، شاهد همکاری دوباره او با گلن پاول، پس از Anyone But You، خواهیم بود.

فیلمبرداری این اثر قرار است در ماه اکتبر ۲۰۲۴ در شهر لندن آغاز شود. همچنین سیدنی سوئینی امسال قرار است در یک فیلم بیوگرافی به کارگردانی دیوید میشد (David Michôd)، که فیلمبرداری آن از هفته آینده آغاز می‌شود نیز نقش آفرینی کند.

رایت بارها اعلام کرده است که اگر بخواهد تنها یک فیلم را بازسازی کند، آن فیلم The Running Man محصول سال ۱۹۸۷ با حضور آرنولد شوآرتزنگر است. داستان نسخه اصلی این فیلم در سال ۲۰۲۵ روایت می‌شود و حول محور مردی به نام بن ریچارد جریان دارد که در مسابقه‎ای با نام The Running Man شرکت می‌کند و به دشمن شماره یک ایالت تبدیل می‌شود، حالا او باید تلاش کند تا از قاتل‌های حرفه‌ایی که به دنبال او هستند در امان بماند.

این فیلم درحال حاضر تاریخ اکران مشخصی ندارد.

منبع: World of Reel