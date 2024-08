تریلر آثار آینده HBO: از The Last of Us تا نسخه فرعی جدید Game of Thrones

شبکه اچ‌بی‌او به تازگی تریلری را پخش کرده که آثار آینده این شبکه از The Last of Us تا نسخه فرعی جدید Game of Thrones را به نمایش می‌گذارد.

شبکه اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین مکس به تازگی تریلری را برای فیلم‌ها و سریال‌های آینده خودشان در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی منتشر کردند که نیم نگاهی از درون آثار مختلف را نشان می‌دهد و در این میان نیز اولین ویدیو از فصل دوم مورد انتظار سریال «آخرین بازمانده از ما» دیده می‌شود، سریالی که اقتباسی از بازی ویدیویی‌ای به همین نام است.

این تریلر تازه منتشر شده بخش‌های مختلفی از فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» را نشان می‌دهد و در بخشی از آن، شخصیتی با بازی کاترین اوهارا خطاب به جوئل با بازی پدرو پاسکال می‌گوید که «چه کار کردی،‌ به او آسیب زدی؟» و جوئل نیز با چشمانی گریان و با اشاره به الی با بازی بلا رمزی می‌گوید «نه، او را نجات دادم.»

تریلر منتشر شده برای آثار آینده سرویس آنلاین مکس که از لینک بالا می‌توانید مشاهده کنید،‌ نیم نگاهی از سریال‌های مختلف دیگری را نیز نشان می‌دهد که شامل سریال The Penguin نسخه‌فرعی فیلم بتمن، فصل سوم سریال The White Lotus، فصل سوم سریال The Gilded Age، سریال پیش‌درآمد Dune: Prophecy، سریال It: Welcome to Derry و همچنین نسخه فرعی جدید سریال «بازی تاج و تخت» یعنی سریال A Knight of the Seven Kingdoms است.

این تریلر همچنین نیم نگاهی از شخصیت‌های فصل دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» شامل گابریل لونا، ایزبلا مرسد و جفری رایت را ارائه می‌دهد، جفری رایت که نقشش از بازی به عنوان آیزاک دیکسون را بازآفرینی می‌کند. این سریال‌ها از همین میانه سال ۲۰۲۴ تا سال ۲۰۲۵ میلادی در بازه‌های زمانی مختلف پخش خواهند شد.

