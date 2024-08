فصل سوم سریال House of the Dragon چه زمانی پخش خواهد شد؟

با پایان فصل دوم سریال House of the Dragon این سوال برای طرفداران ایجاد شده که فصل سوم چه زمانی پخش خواهد شد؟

سریال «خاندان اژدها» نسخه‌ای فرعی و پیش‌درآمدی برای سریال Game of Thrones به شمار می‌رود که شبکه اچ‌بی‌او به تازگی هشتمین و آخرین قسمت از آن را پخش کرده است و داستان فصل دوم را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز به پایان رسانده که اصلا طرفداران انتظارش را نداشتند.

با توجه به اتفاقاتی که در پایان فصل دوم سریال «خاندان اژدها» رخ داده است، بسیاری از بینندگان و طرفداران مشتاقانه منتظر آن هستند تا ببینند که ادامه داستان چه می‌شود و از همین رو نیز انتظار آن‌ها برای فصل سوم بسیار زیاد شده است. با اینکه شبکه اچ‌بی‌او سریال «خاندان اژدها» را برای فصل سوم تمدید کرده ولی هنوز اطلاعاتی از آن آشکار نشده است.

در حال حاضر هنوز تولید فصل سوم سریال «خاندان اژدها» شروع نشده و بازیگران نیز هنوز درباره بازگشت به سر صحنه فیلم‌برداری صحبتی نکردند. همه این موارد در کنار هم نشان می‌دهد که فصل سوم سریال «خاندان اژدها» از آنچه که انتظار دارید، دیرتر از راه خواهد رسید.

اولین فصل از سریال «خاندان اژدها» در سال ۲۰۲۲ میلادی پخش شد و تقریبا دو سال طول کشید تا فصل دوم آن پخش شود. البته فصل دوم با چندین اعتصاب مواجه شد اما با این وجود، از زمان شروع فیلم‌برداری تا پخش سریال همچنان یک سال طول کشید و این در حالی بود که تعداد قسمت‌ها از ۱۰ به ۸ کاهش داشت.

