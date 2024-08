اولین نگاه به انیمیشن سریالی Creature Commandos

به مناسبت پخش آخرین قسمت از فصل دوم سریال House of the Dragon، سرویس آنلاین مکس و شبکه HBO تریلری از آثار آینده خود منتشر کردند که در آن نگاهی به اولین تیزر از انیمیشن سریالی Creature Commandos، به عنوان بخشی از دنیای سینمایی جدید DC، شده است.

این انیمیشن قرار است اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی پخش شود، تا پس از مدت‌ها انتظار، طرفداران اولین اثر از دنیای سینمای جدید DC به رهبری جیمز گان و پیتر سفران را تماشا کنند. Creature Commandos حول محور گروهی از هیولاها جریان دارد که توسط آماندا والر، پس از اینکه او متوجه می‌شود برای انجام ماموریت‌های مهم و خطرناک دیگر نمی‌تواند انسان‌ها را در معرض خطر قرار دهد، جمع آوری شده‌اند. برخی از اعضای این گروه شامل ریک فلگ بزرگ با صداپیشگی فرانک گریلو، اریک فرانکنشتاین با صداپیشگی دیوید هاربور و دکتر فسفوروس با صداپیشگی آلن تودیک می‎شود. زمان مشخص خواهد کرد که ماموریت Creature Commandos چه قدر خطرناک خواهد بود.

این سریال زمانی معرفی شد که گان و سفران به معرفی پروژه‌های تلویزیونی دوره جدید DC پرداختند. ماریا باکلووا، آنیا چالوترا و و شان گان نیز از دیگر صداپیشگان این انیمیشن خواهند بود. همچنین به تازگی اعلام شده است که کوین کاینر و کلینت منسل وظیفه ساخت موسیقی Creature Commandos را برعهده دارند، کاینر پیش‌تر موسیقی سریال‌های Star Wars: The Bad Batch و Peacemaker را نیز ساخته بود.

Commandos اولین اولین اثری خواهد بود که در دنیای جدید DC روایت می‌شود. پس از پخش این سریال، در سال ۲۰۲۵ شاهد اکران Superman و نقش آفرینی دیوید کورنسوت در قامت مرد پولادین خواهیم بود. در ادامه نیز گان و سفران درحال پیش بردن مراحل تولید آثاری مانند The Brave and the Bold و Supergirl: Woman of Tomorrow هستند.

Creature Commandos در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی پخش خواهد شد.

منبع: کولایدر