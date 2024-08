پس از ابعاد بزرگ و عظیم فیلم‌های The Irishman و Killers of the Flower Moon، ما همه در فکر هستیم که فیلم بعدی مارتین اسکورسیزی چه خواهد بود.

شب گذشته، یکی از سینماگران در مراسم پرسش و پاسخی شرکت کرد که در مرکز فیلم جیکوب برنز در پلزنتویل برگذار شده بود. اسکورسیزی در این مراسم حضور داشت و به چند سوال پاسخ داده بود. این مراسم پس از پخش فیلم Made in England برگذار شد.

اسکورسیزی اشاره کرد که در حال حاضر مشغول ساخت یک سریال کوتاه است. این کارگردان نامدار پیش از این، قسمت‌های اول آثاری چون سریال‌های Boardwalk Empire یا Vinyl را کارگردانی کرده بود. البته این بار ظاهراً برای کارگردانی کل سریال حاضر می‌شود. بسیاری گمان می‌کنند که سریال مذکور توسط شبکه‌ی HBO ساخته خواهد شد. رابطه‌ی اسکورسیزی با این شبکه بسیار قدرتمند است.

آیا اسکورسیزی دیگر فیلم‌های عظیم نخواهد ساخت؟

پایان بزرگ‌ترین فاز زندگی هنری مارتین اسکورسیزی

به گفته‌ی اسکورسیزی ساخت یک سریال جذاب و هیجان‌انگیز است اما با وجود تلاش‌های بسیار، تنها توانسته بود که قسمت اول آنها را کارگردانی کند. او باور دارد که باید بیشتر در فصل اول Vinyl مشارکت می‌کرد. اسکورسیزی اظهار داشت که پس از ساخت فیلم زندگی‌نامه‌ی مسیح، تمرکز خود را روی اقتباس مستقیمی از رمان Home نوشته‌ی مرلین رابینسون می‌گذارد. در ادامه وی به این موضوع اشاره کرد که دیگر به ساخت فیلم‌های عظیم که صدها سیاهی‌لشکر دارند علاقه‌ای ندارد.

ظاهراً آثاری چون The Wager و Sinatra ساخته نخواهند شد. اگر به خاطر داشته باشید، اسکورسیزی سال گذشته به کارگردانی اثر The Wager (که بر اساس کتاب دیوید گرن با همین نام ساخته شده بود) ابراز علاقه نشان داد. این فیلم صحنه‌های سخت و دریایی بسیاری را در خود داشت. اسکورسیزی در حال ورود به فاز جدیدی از زندگی هنری خود است. فازی که در آن تمرکز روی فیلم‌سازی دقیق‌تر خواهد بود. همین موضوع می‌تواند آثار سینمایی بسیار جالبی را پدید آورد. او از ۱۹۹۹ و فیلم Bringing Out the Dead، دیگر اثر کم‌بودجه‌ای نساخته است.

از سال ۲۰۰۱، اسکورسیزی تنها فیلم‌های عظیم و پربودجه را کارگردانه کرده است. در این لیست می‌توان به آثاری چون Gangs of New York، The Aviator، The Departed، The Irishman و اخیراً Killers of the Flower Moon اشاره کرد. تمامی این آثار توسط منتقدین تحسین و نامزد جایزه‌ی اسکار شدند. حالا به نظر می‌رسد که او دیگر کاری با این فاز از زندگی هنری خود ندارد.

منبع: World of Reel