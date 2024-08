اولین نگاه به انیمیشن Wildwood استودیوی Laika

با شخصیت Prue، کاراکتر اصلی انیمیشن Wildwood، پروژه‌ی هیجان‌انگیز و جذاب بعدی استودیوی Laika، آشنا شوید. کارگردان فیلم Kubo and the Two Strings، تراویس نایت، باری دیگر برای کارگردانی این اثر جدید بازمی‌گردد. آنها اپروسه‌ی تولید را با معرفی در سال ۲۰۲۱ آغاز کردند. انتظار می‌رود که این انیمیشن در سال ۲۰۲۵ منتشر شود. در […]

اولین نگاه به انیمیشن Wildwood استودیوی Laika بابک بیانی ۱۷:۰۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

با شخصیت Prue، کاراکتر اصلی انیمیشن Wildwood، پروژه‌ی هیجان‌انگیز و جذاب بعدی استودیوی Laika، آشنا شوید. کارگردان فیلم Kubo and the Two Strings، تراویس نایت، باری دیگر برای کارگردانی این اثر جدید بازمی‌گردد. آنها اپروسه‌ی تولید را با معرفی در سال ۲۰۲۱ آغاز کردند. انتظار می‌رود که این انیمیشن در سال ۲۰۲۵ منتشر شود. در حال حاضر، این استودیو خارج از پورتلند، مشغول کار روی این پروژه هستند. اولین نگاه به این انیمیشن توسط مجله‌ی انگلیسی Empire منتشر شد. در همین مجله بود که ما جزئیات زیادی را راجع به پروسه‌ی تولید Wildwood به دست آوردیم. این اولین باری بود که شخصیت اصلی سریال همراه با یک کاور مجله‌ی دیجیتال به شکل استاپ موشن معرفی شد. اخبار سینما ، فیلم و سریال Coraline, آکوافینا, پشت صحنه منبع متن: gamefa