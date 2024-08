یکی از سرشناس‌ترین کارگردان‌های سینما و سبک سورئال، دیویل لینچ، به تازگی در مصاحبه‌ای گفته که برای کارگردانی حضوری زیادی بیمار است.

دیوید لینچ گفته که برای کارگردانی به صورت حضوری زیادی بیمار است و تنها به صورت دورکاری می‌تواند کار کند؛ او در مصاحبه‌ای با مجله‌ی Sight And Sound گفت:

من به خاطر کشیدن طولانی مدت سیگار دچار آمفیزم (نابودی پارانشیم ریه و تخریب کیسه‌های هوایی) شده‌ام و چه بخواهم و چه نخواهم، خانه‌نشین هستم و نمی‌توانم بیرون بروم. فقط می‌توانم مسیرهای کوتاه را را طی کنم وگرنه دچار کمبود اکسیژن می‌شوم. به خاطر کووید و یا حتی سرماخوردگی، خیلی بد می‌شود اگر دچار بیماری شوم. پس احتمالا مجبورم که از توی خانه کارگردانی کنم، همچین چیزی رو دوست ندارم، دلم می‌خواهد که در صحنه حضور داشته باشم. اما اگر مجبور شوم، از راه دور کارگردانی خواهم کرد.

آخرین سریال دیوید لینچ، سریال Twin Peaks: The Return بود که با ۱۸ قسمت در سال ۲۰۱۷ پخش شد. آخرین فیلم او نیز با عنوان Inland Empire در سال ۲۰۰۶ به نمایش درآمد. از پروژه‌های ناتمام دیوید لینچ می‌توان به فیلمنامه‌ی فیلم بلندی با عنوان Antelope Don’t Run No More اشاره کرد که در سال ۲۰۱۰ تکمیل شد و همچنین شایعه‌ی ساخت سریالی ۱۸ قسمتی با عنوان Wisteria/Unrecorded Night با همکاری نتفلیکس که در سال ۲۰۲۰ به نظر در دست ساخت بود اما دیگر خبری از آن نشد.

او در ادامه‌ی مصاحبه‌ی خود درباره‌ی رابطه‌ی پیچیده‌اش با دلیل بیماری‌اش گفت:

سیگار کشیدن چیزی بود که عاشقش بودم، اما در نهایت به من آسیب زد. این بخشی از زندگی هنری من بود، بوی تنباکو، روشن کردن سیگار و نشستن به تماشای کارهایت یا تفکر درباره‌ی چیزهای مختلف، هیچ چیزی در دنیا به این زیبایی نیست. با اینحال دارد من را می‌کشد و باید آن را ترک کنم.

منبع: Guardian