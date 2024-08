سریال House of the Dragon با فصل چهارم به پایان می‌رسد

به تازگی اعلام شد که سریال House of the Dragon با فصل چهارم به پایان خواهد رسید. فصل دوم سریال House of the Dragon روز گذشته به اتمام رسید و باید منتظر فصل‌های بعدی این سریال باشیم. در یک نشست خبری شورانر این سریال، رایان کاندال، اعلام کرد که سریال House of the Dragon با […]