سریال جدیدی از John Wick در حال ساخت است

دنیای سینمایی John Wick همچنان درحال گسترش است و اعلام شد که سریال جدید جان ویک با عنوان John Wick: Under The High Table در حال ساخت است. براساس گزارش‌های اخیر Deadline، سریال John Wick: Under The High Table دنباله‌ی مستقیم سری چهارم جان ویک خواهد بود. این سریال بیشتر برروی دنیای High Table تمرکز […]