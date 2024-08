تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری Venom 3 منتشر شد

تصاویری از پشت صحنه فیلم‌برداری Venom 3 منتشر شد ارشیا امیری ۰۱:۵۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

تام هاردی درحالی که در شهر نیویورک مشغول فیلم‌برداری مجدد Venom: The Last Dance بوده، دیده شده است. باوجود اینکه آینده دنیای سینمایی مرد عنکبوتی پس از سال ۲۰۲۴ نامشخص است، یکی از فرنچایزهای آن به پایان راه خود نزدیک شده است، زیرا Venom: The Last Dance آخرین فیلم اصلی از شخصیت ونوم با نقش آفرینی تام هاردی خواهد بود. این فیلم پس از حضور کوتاه او در Spider-Man: No Way Home روایت می‌شود. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال TOM HARDY, venom, Venom 3 منبع متن: gamefa