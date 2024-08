جنا اورتگا به فیلم جدید جی جی آبرامز پیوست

جنا اورتگا قرار است در کنار گلن پاول در فیلم جدید جی جی آبرامز برای کمپانی برادران وارنر نقش‎‌آفرینی کند.

جی جی آبرامز در حال توسعه اثری سینمایی تازه‌ای است که در حال حاضر عنوان این فیلم مشخص نشده و داستان زوج جوانی را دنبال می‌کند که در تلاش هستند تا در برابر یک موجود فراطبیعی زنده بمانند. خود جی جی آبرامز این اثر سینمایی را کارگردانی می‌کند و این در حالی است که فیلم‌نامه آن را نیز خودش نوشته است.

جی جی آبرامز همچنین وظیفه تهیه‌کنندگی این فیلم و تولید آن از طریق کمپانی خودش را برعهده دارد و این اولین تجربه کارگردانی وی در پنج سال گذشته و پس از ساخت فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker به شمار می‌رود و کمپانی برادران وارنر نیز مسئولیت اکران آن را برعهده دارد.

جنا اورتگا در حال حاضر مراحل تولید فصل دوم سریال Wednesday را پشت سر می‌گذارد و در حال انجام مذاکرات نهایی برای نقش‌آفرینی در این اثر تازه از جی جی آبرامز است. این در حالی است که قبلا حضور ستاره فیلم Anyone But You یعنی گلن پاول در این فیلم تازه تأیید شده است.

جدیدترین فیلم جنا اورتگا فیلم Beetlejuice Beetlejuice ساخته تیم برتون است که قرار است در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی به روی پرده سینماها بیاید و این در حالی است که فیلم جدید گلن پاول یعنی فیلم فاجعه‌ای Twisters اخیرا اکران شده و توانسته نقدهای مثبتی را نیز دریافت کند.

