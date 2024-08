تریلر فیلم Out Come the Wolves منتشر شد

تریلر فیلم Out Come the Wolves منتشر شد علی محمدپناه ۱۰:۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

به تازگی تریلری برای فیلم سینمایی Out Come the Wolves منتشر شده، فیلمی که در ژانر مهیج و بقا است. استودیو IFC Films به تازگی تریلری را برای فیلم Out Come the Wolves منتشر کرده است که از لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید. این تریلر نیم نگاهی از درون این اثر سینمایی را نشان می‌دهد، اثری که در ژانر مهیج و بقا است و در آن نیز میسی پرگریم نقش‌آفرینی می‌کند. این جدیدترین فیلم این بازیگر پس از بازی در فیلم Backcountry محصول سال ۲۰۱۴ است. فیلم Out Come the Wolves به کارگردانی آدام مک‌دونالد است و فیلم‌نامه آن را نیز انوکا اوکوما نوشته است. در این فیلم میسی پرگریم نقش شخصیت اصلی به نام سوفی را بازی می‌کند و در کنار وی نیز جوریس جارسکی در نقش کایل و دیمون رونیان در نقش نولان نقش‌آفرینی می‌کنند. تماشا از یوتیوب این اثر سینمایی داستان یک شکارچی بازنشسته را دنبال می‌کند که از شکارچی همکارش و همچنین دوست دوران کودکی‌اش به نام کایل دعوت می‌کند تا در کلبه قدیمی خانوادگی‌اش در جنگل اقامت داشته باشند. سوفی قصد دارد تا از کایل بخواهد که با نامزدش به نام نولان آشنا شود و به او یاد بدهد که چطور شکار کند تا نولان از آن برای مقاله خودش استفاده کند. تنش بین کایل و نولان به هنگام شکار شدت بیشتری پیدا می‌کند و این در حالی است که دسته‌ای از گرگ‌ها در کمین آن‌ها هستند. همین نیز باعث می‌شود تا سوفی به مهارت‌های شکار خودش متکی شود تا بتواند در این شرایط سخت و دشوار زنده باقی بماند. منبع: comingsoon

