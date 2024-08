بهترین فیلم‌های ماجراجویی توانستند نمرات بسیار بالایی را در وب سایت IMDb دریافت کنند و مورد تحسین بینندگان قرار بگیرند.

فیلم‌های بلاک‌باستری برجسته و تازه‌ای همچون فیلم Dune: Part Two بار دیگر بر محبوبیت ژانر ماجراجویی تأکید دارند، ژانری که با ژانرهای دیگر ترکیب می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرفداران فیلم‌هایی که سفرهای حماسی و برخوردهای هیجان‌انگیز را به تصویر می‌کشند، می‌توانند با استفاده از امتیاز IMDb فیلم‌ها به انتخاب بهترین فیلم‌های ماجراجویی بپردازند. رأی کاربران در این پلتفرم، فیلم‌های ماجراجویی با بالاترین امتیاز را تعیین کرده که اغلب فیلم‌های کلاسیک برنده جوایز هستند و این بهترین چیزی است که این ژانر ارائه می‌کند.

۲۵. فیلم ۲۰۰۱: A Space Odyssey – محصول سال ۱۹۶۸

برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Dune: Part Two, Inception, Lord of the Rings, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

منبع متن: gamefa