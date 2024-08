احتمال ساخت دنباله Shadows of the Damned در صورت موفقیت نسخه بازسازی شده

پس از گذشت بیش از یک دهه، بازی Shadows of the Damned با نسخه بازسازی‌شده خود به نام Shadows of the Damned: Hella Remastered به طرز غیرمنتظره‌ای بازگشت. استودیوی Grasshopper Manufacture معتقد است که این نسخه ممکن است در صورت موفقیت، راه را برای ساخت دنباله‌ی آن نیز هموار کند. در مصاحبه اخیر با Gematsu، […]