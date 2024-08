زندایا و رابرت پتینسون درحال مذاکره برای حضور در فیلم The Drama هستند

به نظر می‌رسد که زندایا و رابرت پتینسون درحال مذاکره برای حضور در فیلم The Drama محصول استودیوی A24 هستند.

فیلم The Drama توسط کریستوفر بورگلی نوشته و کارگردانی خواهد شد که پیشتر کارگردان فیلم Dream Scenario نیز بود. اطلاعات زیادی از فیلم در دسترس نیست اما گفته می‌شود که این فیلم درباره‌ی رابطه‌ی عاشقانه زوجی است که پیش از یک روز بزرگ، اتفاق غیرمنتظره‌ای می‌افتد.

زندایا سال بسیار پرکاری داشته و از فیلم‌های امسال او می‌توان به Dune: Part II و Challengers اشاره کرد، او در فصل سوم سریال Euphoria نیز حضور خواهد داشت. رابرت پتینسون را نیز اخیرا در فیلم The Batman 2022 دیدیم و در فیلم بعدی بونگ جون هو یعنی Mickey 17 حضور خواهد داشت که در ماه ژانویه پخش خواهد شد. او همچنین در نسخه‌ی دوبله‌ی انگلیسی انیمه‌ی The Boy and the Heron صداپیشگی کرد.

کریستوفر بورگلی بابت فیلم Dream Scenario نقد‌های مثبتی دریافت کرد و باید منتظر کارهای بیشتر از این کارگردان نروژی باشیم.

