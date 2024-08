ویدیو تبلیغاتی جدیدی از فیلم It Ends With Us با حضور رایان رینولدز منتشر شد

ویدیو تبلیغاتی جدید It Ends With Us، رایان رینولدز را درحال مصاحبه با برندن اسکلنر نشان می‌دهد.

در این ویدیو رایان رینولدز، همسر بلیک لایولی ستاره فیلم عاشقانه It Ends With Us، به مصاحبه با برندن اسکلنر پرداخته است، اگر این گفت و گو به اندازه کافی برای شما عجیب نیست، جالب است بدانید که مادر رینولدز نیز در مصاحبه حضور دارد.

رینولدز گفت و گو را با نشان دادن تصویری از اسکلنر و لایولی از فیلمبرداری این اثر آغاز می‌کند و سوال‌های عجیبی از او می‌پرسد. او قبل از اینکه برندن را به مدت دو دقیقه در آغوش بگیرد بیش از حد پریشان می‌شود، درنهایت مادر رایان رینولدز وارد شده و مصاحبه را به پایان می‌رساند. این گفت و گو دقیقا همان چیزی است که از خانواده رینولدز انتظار می‌رود، که پر از شوخی‌ها و اتفاقات جذاب است.

داستان فیلم It Ends With Us حول محور دختری جوان به نام لیلی بلوم جریان دارد که با مردی به نام رایل آشنا می‌شود اما همه چیز به خوبی پیش نمی‌رود و این دو با چالش‌های متفاوتی رو به رو می‌شوند. رمان It Ends With Us بیشتر برای پرداختن به مسائلی شهرت دارد که در کمتر اثری به آنها اشاره‌ای شده است. این فیلم داستانی درباره امید و اهمیت گرفتن تصمیمات دشوار است، لایولی درباره این فیلم گفت:

حتی اگر کتاب را نخوانده باشید، از فیلم لذت خواهید برد، حتی من باور دارم اگر ابتدا فیلم را تماشا کنید سپس به سراغ کتاب بروید باز هم تفاوتی پیدا نخواهید کرد، به نظرم هر دوی آنها فوق العاده هستند. افرادی وجود دارند که همیشه دوست دارند ابتدا کتاب را مطالعه کنند، این موضوع را کاملا درک می‌کنم، اما به نظرم این اقتباس به قدری به منبع اصلی خود وفادار مانده است که فرقی نمی‌کند این داستان را از کجا بخوانید و یا تماشا کنید.

It Ends With Us در تاریخ ۹ اوت ۲۰۲۴ (۱۹ مرداد ۱۴۰۳) اکران خواهد شد.

منبع: کولایدر