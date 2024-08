پوستری جدیدی از فصل دوم Rings of Power منتشر شد

پوستر جدیدی از شخصیت الراند در فصل دوم سریال Rings of Power منتشر شده که می‌توانید آن را مشاهده کنید.

با به پایان رسیدن فصل دوم سریال House Of Dragon، حالا طرفداران داستان‌های فانتزی منتظر شروع فصل دوم سریال Rings of Power هستند تا وارد یک دنیای فانتزی دیگر شوند. خوشبختانه مدت زیادی تا پخش سریال Rings of Power باقی نمانده و در کمتر از یک ماه دیگر به عصر دوم سرزمین میانه و نبرد بین خیر و شر برمی‌گردیم. پوستر جدیدی از شخصیت الراند منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

Amazon Prime, Lord of the Rings: The Rings of Power, Rings of Power

منبع متن: gamefa