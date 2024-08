چندین بازیگر به فیلم جدید کنت برانا پیوستند

چندین بازیگر به فیلم جدید کنت برانا پیوستند علی محمدپناه ۱۱:۳۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

چندین بازیگر سرشناس به فیلم جدید کنت برانا پیوستند و قرار است در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی کنند. جدیدترین فیلم کنت برانا، فیلم The Last Disturbance of Madeline Hynde نام دارد و هر روز نیز روند توسعه و شکل گرفتن آن بهتر می‌شود. طبق گزارش‌های تازه، بازیگران جدیدی برای نقش‌آفرینی به این اثر سینمایی در ژانر مهیج و روانشناختی اضافه شدند. پاتریشیا آرکت، مایکل شین، تام بیتمن، ویکی مک‌کلور، مایکل بالوگون، و کریستینا تونتری یانگ از جمله بازیگران جدیدی هستند که به این اثر سینمایی پیوستند. این در حالی است که قبلا اعلام شده بود که ستاره فیلم The Bikeriders یعنی جودی کامر قرار است در این اثر سینمایی هنرنمایی کند. طبق گفته‌ها، فیلم جدید کنت برانا قرار است به صورت مستقل بودجه خودش را تأمین کند و این یعنی هیچ کمپانی بزرگی بودجه آن را تأمین نخواهد کرد. این فیلم به عنوان یک اثر مهیج و روانشناختی مدرن توصیف شده اما در حال حاضر جزئیات بیشتری پیرامون آن در دست نیست. کنت برانا سابقه فیلم‌سازی و بازیگری بسیار زیادی دارد و بیشتر به خاطر ایفای نقش هرکول پوآرو در فیلم‌های اخیر شهرت دارد و همچنین فیلم تحسین شده Belfast را نیز ساخته است. کنت برانا همچنین اخیرا در فیلم برنده جایزه اسکار Oppenheimer ساخته کریستوفر نولان بازی کرده و در آینده نیز قرار است در فیلم Mayday در کنار رایان رینولدز هنرنمایی کند. منبع: collider

