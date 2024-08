۱۵ دقیقه از گیم‌پلی و تریلر جدید متمرکز بر دنیای بازی The First Bersekrer: Khazan را تماشا کنید

استودیوی Neople و شرکت NEXON ویدیوی ۱۵ دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی سولزلایک The First Bersekrer: Khazan را به اشتراک گذاشتند که مبارزات را به تصویر می‌کشد. ویدیوی منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: تریلر زیر دنیا و پس‌زمینه‌های روایی Khazan را شرح می‌دهد: The First Berserker: Khazan یک بازی هاردکور اکشن نقش‌آفرینی بر پایۀ […]