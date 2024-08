برنامه شرکت کپکام برای مراسم گیمزکام ۲۰۲۴ مشخص شد

با نزدیک شدن زمان برگزاری گیمزکام (Gamescom)، جزئیات برنامه شرکت‌ها برای این رویداد به مرور مشخص می‌شود. اکنون کپکام (Capcom) اعلام کرده است که چه برنامه‌هایی برای این رویداد در نظر دارد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازی Monster Hunter Wilds در کانون توجه این شرکت خواهد بود.

از ۲۱ تا ۲۵ آگوست (۳۱ مرداد تا ۴ شهریور) در گیمزکام، Monster Hunter Wilds برای اولین بار به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد. این بازی اکشن نقش‌آفرینی در بیش از ۶۰ غرفه قابل بازی خواهد بود و تهیه‌کننده سری، کارگردان، مدیر اجرایی و کارگردان هنری این بازی نیز حضور خواهند داشت.

همان‌طور که قبلاً اعلام شده بود، Monster Hunter Wilds همچنین در شب افتتاحیه گیمزکام در ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد) نمایش جدیدی خواهد داشت. در همین حال، کپکام قرار است بازی Ace Attorney Investigations Collection را نیز به غرفه خود بیاورد و به بازیکنان این امکان را بدهد تا پیش از انتشار در سپتامبر، این بازی را تجربه کنند.

علاوه بر دو عنوان مذکور، کپکام تعدادی از بازی‌های منتشر شده قبلی خود را نیز به گیمزکام خواهد آورد. که شامل Street Fighter 6 (با امکان بازی با شخصیت مهمان DLC بعدی، تری بوگارد)، Kunitsu-Gami: Path of the Goddess و Monster Hunter Now خواهند بود.

در آستانه گیمزکام، کپکام همچنین تریلرهای جدیدی از گیم‌پلی نسخه جدید Monster Hunter را به نمایش گذاشته است که سلاح‌های مختلفی مانند Heavy Bowgun ،Great Sword ،Insect Glaive و موارد دیگر را نشان می‌دهد. این بازی قرار است در سال ۲۰۲۵ برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر شود.