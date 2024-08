پوستر جدید فیلم Bambi the Reckoning منتشر شد

فیلم Bambi the Reckoning عنوان بعدی در سری فیلم‌های جهان سینمایی جدید Winnie the Pooh Blood and Honey خواهد بود. سایت Bloody Disgusting پوستری جدید از این فیلم منتشر کرده که نگاهی تازه و هیجان‌انگیز به داستان جدیدی بر اساس یک افسانه‌ی کلاسیک می‌اندازد. مخاطبین روی دیگری از شخصیت بامبی را مشاهده کرده‌اند. ماجراجویی اوریجینال […]

پوستر جدید فیلم Bambi the Reckoning منتشر شد بابک بیانی ۱۹:۰۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷