ویدیویی جدید از فیلم Cuckoo منتشر شد

در مصاحبه‌ای که دن استیونز با Collider انجام داد، این سایت توانست تا نگاهی اختصاصی به فیلم Cuckoo بیاندازد.

در اکثر شرایط، وقتی دن استیونز با ماشین خود به شما پیشنهاد مسافرت می‌دهد، قبل از پایان درخواست او، سوار می‌شوید. احتمالاً پس از دیدن نتیجه‌ی پذیرفتن هانتر شیفر، نظرتان در این باره تغییر خواهد کرد. اثر جدید استودیوی NEON، تمرکز داستان را روی نوجوانی به نام گرچن (با بازی هانتر شیفر) قرار می‌دهد. این کاراکتر زندگی خود را در آمریکا رها کرده تا با پدر خود در خانه‌ای خیره‌کننده در کوه آلپز آلمان زندگی کند. موقعیت جغرافیایی این مکان حقیقتاً باورنکردنی و بسیار زیباست. همانطور که حدس زدید، اتفاقاتی عجیب داخل و خارج از محدوده‌ی هتل در حال وقوع هستند. زمانی که شخصیت اصلی شروع به شنیدن و دیدن چیزهای عجیب و وحشتناک می‌کند، صاحبان خانه ادعا می‌کنند که گرچن دیوانه شده است. سوال اصلی این است که آیا گرچن حقیقتاً از واقعیت فاصله گرفته یا چیزی شرور در کمین است؟

جزئیات نگاه اختصاصی سایت Collider به فیلم Cuckoo

در نگاهی اختصاصی، Collider جزئیات بیشتری را در اختیار مخاطبین خود قرار می‌دهد. ما شاهد برخورد عجیبی میان گرچن و هر کیونیگ هستیم. واضح است که اتفاقی دردناک برای سر این زن جوان رخ داده است. باندپیچی دور سر و زخم نزدیک به ناحیه‌ی چشم خبر از یک درگیری می‌دهند. هر کیونیگ، گرچن را در حال نگاه کردن به دکور کوکوی داخل وسیله‌ی نقلیه‌ی او پیدا می‌کند. همین جاست که درسی در مورد این موجود فوق‌العاده به گرچن داده می‌شود. بسیار واضح است که این مکالمه استعاره از اتفاقات عجیبی دارد که داخل خانه در حال وقوع هستند. کاراکتر استیونز در ادامه رفتار خاص این پرنده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

تیلمن سینگر مسئولیت کارگردانی این فیلم را به عهده دارد. فیلم Cuckoo بازیگرانی چون جسیکا هنویک (از فیلم The Gray Man)، مارتون سوکاس (از فیلم Sleeping Dogs)، گرتا فرناندز (از فیلم A Thief’s Daughter)، آسترید برجس-فریزبی (از فیلم Pirates of the Caribbean on Stranger Tides) و جن بلوتهارت (از فیلم Luz) را در خود دارد.

منبع: Collider