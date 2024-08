Ready at Dawn، استودیوی سازنده The Order: 1886، تعطیل شد

استودیوی Ready at Dawn که بیش از هر چیز برای توسعۀ The Order: 1886، انحصاری معروف PS4، شناخته می‌شود، تعطیل شد. وبسایت Android Central گزارش می‌دهد که دلیل اصلی این تعطیلی، اطمینان حاصل کردن از عملکرد استودیوهای زیرمجموعۀ Meta حول کنترل بودجه و «تاثیرگذاری بلندمدت» در قسمت واقعیت مجازی بوده است. این استودیو در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت Meta خریداری شد تا برای دستگاه واقعیت مجازی Meta Quest بازی تولید کند.

عنوان The Order: 1886 در فوریۀ ۲۰۱۵ عرضه شد و نظرات ضد و نقیض طرفداران را به همراه داشت. برخی این اثر را قابل قبول خطاب می‌کردند و عده‌ای از آن استقبال نکردند. البته، این تنها بازی استودیو در اکوسیستم پلی استیشن نیست. Ready at Dawn روی عناوین God of War: Chains of Olympus و God of War: Ghost of Sparta برای PSP، نسخۀ اسپین‌آف Daxter، پورت Okami برای Nintendo Wii و بازی چندنفرۀ Deformers نیز کار کرده بود. پیش از تصاحب این تیم توسط Meta، بسیاری باور داشتند که سونی باید آن را با هدف توسعۀ بازی برای PSVR و ادامۀ داستان The Order، از آن خود کند.