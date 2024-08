سریال The Devil in the White City از مارتین اسکورسیزی همچنان در حال توسعه است

سریال The Devil in the White City اثری تازه از مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی کاپریو است که همچنان در حال توسعه است.

لئوناردو دی کاپریو و مارتین اسکورسیزی مدت‌ها است که در حال توسعه و کار روی اقتباسی بر اساس رمان The Devil in the White City هستند ولی با وجود اینکه تغییرات متعددی در این روند صورت گرفته و این پروژه با تأخیرهای متعددی مواجه شده اما همچنان در حال توسعه است.

یکی از تهیه‌کننده‌های سریال The Devil in the White City یعنی استیسی شر در مصاحبه تازه خودش تأیید کرده که توسعه این اثر سریالی همچنان در جریان است. وقتی از او سوال شده که آیا بینندگان می‌توانند به زودی منتظر این سریال باشند، او پاسخ داده: «امیدوارم همین گونه باشد. اما این سریال به زودی زود پخش نخواهد شد اما خیلی دور هم نیست.»

او همچنین تأیید کرده که همچنان دی کاپریو، مارتین اسکورسیزی، ریک یورن و جن دیوسون در این اثر به عنوان تهیه‌کننده فعالیت دارند. این سریال اقتباسی از کتابی غیرداستانی به نام The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America نوشته اریک لارسون محصول سال ۲۰۰۳ میلادی است.

این کتاب داستان دو خط داستانی موازی در دهه ۱۸۹۰ میلادی در شیکاگو را دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها تلاش‌های بسیار زیاد معمار دنیل برنهام برای برپایی نمایشگاه جهانی سال ۱۸۹۳ است و دیگری نیز تعقیب قاتلی سریالی به نام اچ اچ هولمز است که چندین نفر را در ساختمانی کشته است، ساختمانی که بعدا به عنوان قلعه قتل شهرت پیدا کرد.

از زمان انتشار این کتاب در سال ۲۰۰۳ میلادی، ساخت اقتباسی از آن در دستور کار قرار گرفته ولی هنوز این اقتباس به سرانجام نرسیده است.

منبع: collider