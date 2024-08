به تازگی تصاویری برای فصل دوم سریال The Rings Of Power منتشر شده که گروه جدیدی از هابیت‌ها را نشان می‌دهند. فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power یکی از آثار مورد انتظار تابستان سال جاری میلادی به شمار می‌رود که زمان زیادی تا پخش آن باقی نمانده و در […]

به تازگی تصاویری برای فصل دوم سریال The Rings Of Power منتشر شده که گروه جدیدی از هابیت‌ها را نشان می‌دهند. فصل دوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power یکی از آثار مورد انتظار تابستان سال جاری میلادی به شمار می‌رود که زمان زیادی تا پخش آن باقی نمانده و در همین راستا به تازگی تصاویری از آن منتشر شده که نیم نگاهی از شخصیت‌های جدید را ارائه می‌کند. این تصاویر تازه منتشر شده از فصل دوم سریال «حلقه‌های قدرت» اجداد جدید و متفاوتی را برای هابیت‌های اساطیر جی آر آر تالکین معرفی می‌کنند. در ادامه می‌توانید این تصاویر منتشر شده از سوی مجله Entertainment Weekly را مشاهده کنید که گروهی از هابیت‌ها به نام استورز را نشان می‌دهند که در سرزمین‌های بیابانی روهان زندگی می‌کنند. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Rings of Power

منبع متن: gamefa