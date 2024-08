عرضه‌ی بازی Avowed تا زمستان سال آینده به عقب افتاد

حال شرکت مایکروسافت اعلام کرده که عرضه بازی انحصاری ایوود تا سال آینده میلادی یعنی اواسط زمستان با تأخیر مواجه شده است. نکته اینجاست که مایکروسافت تاریخ عرضه رسمی این بازی را اعلام نکرده بود اما بازه زمانی جدید که اعلام شده دیرتر از چیزی است که قبلاً برای این بازی برنامه ریزی شده بود. به دلیل اینکه شرکت آبسیدین به صورت تصادفی چند ماه پیش اعلام کرد که این بازی قرار است پاییز امسال عرضه شود و حال این تاریخ تغییر کرده است.

طبق چیزی که مایکروسافت در اکانت توییتر خود اعلام کرده بازی ایوود در تاریخ ۳۰ بهمن ماه (۱۸ فوریه سال ۲۰۲۵ میلادی) عرضه خواهد شد. این تأخیر چند ماهه به دلیل بهبود بازی در زمینه عملکردی و موارد دیگر بوده ولی هنوز دلیل رسمی آن اعلام نشده است. نکته اینجاست که طرفداران بازی ایوود به شدت منتظر این بازی هستند و قطعاً از این خبر ناامید شده‌اند.

در همین پست توییتر شرکت مایکروسافت اعلام کرده که به زودی در رویداد گیمزکام (Gamescom) ما شاهد اطلاعات بیشتری از بازی ایوود خواهیم بود. این بازی سبک نقش آفرین اولین بازگشت بزرگ شرکت آبسیدین است و افراد زیادی منتظر این بازی هستند. آبسیدین در این مدت چند بازی کوچک عرضه کرده بود ولی ایوود پروژه بزرگ این شرکت است.

با توجه به این خبر عناوین انحصاری مایکروسافت که قرار است در سال جاری میلادی عرضه شوند، بازی عصر اساطیری (Age of Mythology)، شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت (Microsoft Flight Simulator) و ایندیانا جونز و حلقه بزرگ (Indiana Jones and the Great Circle) هستند. که همگی این موارد قرار است به زودی در دسترس طرفداران قرار بگیرند.

بازی ایوود در سال ۲۰۲۰ میلادی معرفی شد. حدود ۴ سال از معرفی این بازی می‌گذرد و افراد زیادی منتظر عرضه آن هستند. طبق چیزی که اعلام شده بازی ایوود در سبک اول شخص و نقش آفرینی بوده که در دنیای فانتزی قرار دارد. این بازی در دنیای Eora جریان دارد که در بازی‌های قبلی آبسیدین یعنی Pillars of Eternity معرفی شده بود.

طبق چیزی که شرکت سازنده اعلام کرده، بازی ایوود به اندازه اوتر ولردز (Outer Worlds) طول خواهد داشت. به این شکل که زمان اتمام هر دو بازی نزدیک به هم بوده و ما با یک دنیای بسیار گسترده و جذاب روبرو هستید. نکته اینجاست که شرکت سازنده با توجه به موفقیتی که در بازی اوتر ورلدز کسب کرد، تلاش کرده تا آن را دوباره تکرار کند و به همین دلیل هر دو بازی نکات مشابه بسیار زیادی دارند.

منبع: VGC

منبع متن: digikala