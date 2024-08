ویدیو: تاریخ انتشار The Lord of the Rings: Return to Moria روی استیم و ایکس باکس سری ایکس/اس مشخص شد

بازی The Lord of the Rings: Return to Moria، ساخته استودیوی مستقل Free Range، به‌زودی روی پلتفرم‌های تازه‌ای در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین، باید اشاره کرد که شرکت North Beach ناشر بازی مذکور بود.

بازی ساخت و بقای Return to Moria که در چهارمین عصر سرزمین میانه رخ می‌دهد، از تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۲۴ (۶ شهریور ۱۴۰۳) بر روی استیم و ایکس باکس سری ایکس/اس با قیمت تخفیف‌خورده ۱۹.۹۹ دلار در دسترس قرار می‌گیرد. این عنوان در ابتدا از طریق فروشگاه Epic Games از اکتبر ۲۰۲۳ روی PC در دسترس بود و کمی بعد و در دسامبر، برای پلی استیشن ۵ منتشر شد.

بازی The Lord of the Rings: Return to Moria همزمان با انتشار به‌روزرسانی Golden، روی استیم و ایکس باکس سری ایکس/اس منتشر می‌شود. به‌روزرسانی مذکور ویژگی‌های جدیدی از جمله حالت سندباکس را به بازی اضافه می‌کند. در توضیحات رسمی آمده است:

The Lord of the Rings: Return to Moria داستان دورف‌ها را دنبال می‌کند که برای پس گرفتن خانه افسانه‌ای خود، موریا، در زیر کوه‌های مه‌آلود وارد ماجراجویی جدیدی می‌شوند. در قلمروی دورف‌ها که به مرور تکامل یافته است، با ماجراجویی‌های تکراری روبه‌رو نمی‌شوید و امکان انجام آن‌ها به صورت آنلاین یا انفرادی وجود دارد. بازیکنان منابع لازم برای ساخت تجهیزات را از دل معادن استخراج می‌کنند، ولی این کار باعث ایجاد سر و صدای زیادی می‌شود و می‌تواند خطرات احتمالی را از دل اعماق معادن، جایی که صدای برخورد و مبارزه شنیده می‌شود، برانگیزد. اسرار کوه‌های افسانه‌ای را استخراج کنید، منابع گران‌بها را به‌دست آورید و با نیروهای غیرقابل وصف روبه‌رو شوید تا در نهایت راز “سایه” را کشف کنید.

در ادامه ویدیوی مربوط به به‌روزرسانی Golden و همچنین تاریخ انتشار بازی روی پلتفرم‌های جدید را مشاهده می‌کنید:

