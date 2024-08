دیزنی به تازگی تایید کرده است که قصد اکران سه فیلم از جهان Star Wars را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ دارد.

آثار سینمایی نسبتاً زیادی از دنیای جنگ ستارگان در دست ساخت قرار دارند، از فیلم مورد انتظار The Mandalorian & Grogu گرفته تا فیلم کمتر شناخته شده‌ای با نام New Jedi Order، بااینکه دیزنی اطلاعات زیادی از این آثار را در اختیار علاقه‌مندان قرار نداده است، از اکران آنها مطمئن هستیم. در گزارش مالی سه ماهه سوم ۲۰۲۴، دیزنی تایید کرده که است که برنامه دارد تا سه فیلم از دنیای Star Wars را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اکران کند.

بااینکه Star Wars پس از مدت‌ها با The Mandalorian & Grogu به سینماها باز می‌گردد، اطلاعات زیادی از این فیلم منتشر نشده است. حتی اطلاعات جدیدی از پروسه فیلمبرداری آن نیز ارائه نشده، که در بیشتر موارد خبر از تاخیر در اکران دارند، اما با گزارشی که دیزنی دراختیار سهام داران خود قرار داده است، می‌توان از اکران این آثار در زمان تعیین شده مطمئن شد. اگر این آثار پیشرفت چشمگیری در روند تولید خود داشته باشند، به نظر می‌رسد دیزنی و لوکاس‌ فیلم آماده خواهند بود تا در D23 امسال اطلاعات جدیدی منتشر کنند. D23 مراسمی است که طرفداران دیزنی به طور سالیانه آن را برگزار می‌کنند و به اندازه کافی مهم است که در آن اخباری از آینده فرنچایز Star Wars به اشتراک گذاشته شود.

لوکاس‌ فیلم برنامه خود در D23 امسال را اعلام کرده است و اگر قرار باشد اخباری از Star Wars منتشر شود به احتمال زیاد در کنفرانس Disney Entertainment خواهد بود. دیزنی در این کنفرانس وعده داده است که نگاهی کوتاه به آینده فرنچایز Star Wars و رونمایی‌هایی غافلگیر کننده داشته باشد، که این رونمایی‌ها می‌توانند شامل The Mandalorian & Grogu، New Jedi Order و حتی Dawn of the Jedi باشند.

حتی اگر اطلاعات زیادی از این آثار در D23 منتشر نشوند، در آینده‌ای نزدیک باید منتظر آنها باشیم. آخرین اثری که از Star Wars بر روی پرده سینما اکران شد Star Wars: The Rise of Skywalker در سال ۲۰۱۹ بود، به همین دلیل لوکاس‌ فیلم و دیزنی هر دو به موفقیت The Mandalorian & Grogu نیاز دارند.

منبع: اسکرین‌رنت