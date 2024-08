سازندگان Blasphemous تیزر مرموزی را به اشتراک گذاشتند

صفحه رسمی Blasphemous در توییتر، تیزری مرموز از محتوایی که قرار است در پاییز ۲۰۲۴ منتشر شود به اشتراک گذاشت. یک شی مرموز در این تیزر به نمایش گذاشته می‌شود و باعث شده تا طرفداران، در مورد ارتباط آن با Mea Culpa و داستان بازی گمانه‌زنی کنند.

بسیاری گمان می‌کنند این ویدیو اشاره‌ای به بسته‌الحاقی Blasphemous 2 دارد که می‌تواند نوید گیم‌پلی تازه و قابلیت‌های جدید را بدهد. استودیوی The Game Kitchen، آگوست سال گذشته Blasphemous 2 را عرضه کرد و به‌نظر می‌رسد حالا بهترین زمان برای معرفی محتوای جدید باشد.

اولین بسته‌الحاقی Blasphemous: Stir of Dawn نیز تقریباً یک سال پس از عرضه آن منتشر شده بود. محتوای اختصاصی آن شامل دشمنان، باس‌ها، نواحی، ویژگی‌های جدید و حالت New Game+ می‌شد. ممکن است در پاییز ۲۰۲۴، بسته‌الحاقی مشابه‌ای برای Blasphemous 2 منتشر شود. در حال حاضر، استودیوی The Game Kitchen تنها بازه انتشار را تایید کرده است.

