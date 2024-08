اپل ظاهراً به صورت کامل روی فیلم Wolfs با بازی جورج کلونی و برد پیت و کارگردانی جان واتز تکیه کرده است.

این فیلم در هشتاد و یکمین فستیوال فیلم ونیز اکران خواهد شد. استودیوی Apple Original Films با واتز قراردادی برای نوشتن، کارگردانی و تهیه‌کنندگی یک دنباله برای Wolfs امضاء کرده است. در همین حین، اپل نقشه‌های خود برای اکران گسترده‌ی Wolfs پیش از انتشار در Apple TV+ را عوض کرد. این اثر، بر اساس نقشه‌های جدید، در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهریور ۱۴۰۳) در تعداد کمی از سینماها اکران خواهد شد. در تاریخ ۲۷ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۳) نیز، در پلتفرم Apple TV+، به صورت آنلاین منتشر می‌شود.

اپل این تغییر انتشار را تایید کرده اما منابع مختلف می‌گویند که تغییر مذکور گسترده نخواهد بود. اکثر آثار پلتفرم اپل پیش از استریم شدن به صورت گسترده اکران خواهند شد. فیلم Killers of the Flower Moon و Napoleon همین رویه را طی کردند. این رویه در فیلم بعدی برد پیت که روی ماشین‌های فرمول یک تمرکز دارد، ادامه خواهد داشت. جوزف کوزینسکی کارگردانی و جری باک‌هایمر تهیه‌کنندگی این اثر را به عهده دارند. داگ لیمان مسئولیت کارگردانی فیلمی به نام The Instigators را دارد. این فیلم با بازی مت دیمون و کسی افلک به صورت محدود و پیش از انتشار در Apple TV+، اکران خواهد شد.

جزئیات تصمیمات اپل و پروسه‌ی ساخت فیلم Wolfs

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Wolfs, برد پیت, جورج کلونی

منبع متن: gamefa