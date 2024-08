گزارش: سازنده The Order: 1886 برای ساخت دنباله این بازی برنامه داشت

به گفته یک منبع داخلی معتبر، استودیوی Ready At Dawn پیش از اینکه توسط شرکت متا (Meta) خریداری شود، برای ساخت دنباله The Order:1886 برنامه داشته است.

در طی دو سال اخیر، ناشران و استودیوها تعداد زیادی از کارکنان خود را اخراج کرده‌اند و بسیاری از استودیوهای بازی‌سازی نیز تعطیل شده‌اند. حال اخیراً نام Ready At Dawn به استودیوهای تعطیل شده اضافه گردیده است.

Ready At Dawn سابقه توسعه عناوینی همچون God of War: Chains of Olympus و Ghost of Sparta را در کارنامه خود دارد. همچنین استودیوی مذکور روی بازی The Order: 1886 کار کرده است و به گفته یکی از منابع داخلی، این تیم قصد داشت دنباله‌ای برای این اثر بسازد.

Shinobi602، یکی از مورد اعتمادترین منابع داخلی، می‌گوید که استودیوی Ready At Dawn برنامه‌هایی برای ساخت دنباله The Order: 1886 داشته است. اما پس از اینکه استودیوی مذکور توسط شرکت متا خریداری شد، به سمت توسعه عناوین واقعیت مجازی رفت و ساخت دنباله اشاره شده هرگز رخ نداد.

این منبع داخلی همچنین فاش کرد که موتور بازی‌سازی این دنباله از قبل آماده بوده و زمان و منابع زیادی صرف آن شده است. استودیوی Ready At Dawn قصد داشت همه چیز را جهت بهبود تجربه گیم‌پلی به کار ببرد و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نسبت به نسخه اول ایجاد نماید. Shinobi602 فکر می‌کند در صورت ساخته شدن این دنباله می‌توانستیم جهش و پیشرفتی شبیه به Assassin’s Creed به Assassin’s Creed 2 را ببینیم.

The Order: 1886 در سال ۲۰۱۵ برای پلی استیشن ۴ منتشر شد. این بازی اکشن ماجراجویی سوم شخص با وجود بهره‌مندی از جلوه‌های بصری فوق‌العاده از سوی منتقدین با واکنش‌های منفی مواجه شد. با این حال، بسیاری از گیمرها این اثر را یک عنوان دست کم گرفته شده می‌دانند.