نتفلیکس به صورت مخفیانه و بدون توضیح تمامی نقشه‌های مربوط به دنباله‌های فیلم Army of the Dead را کنسل کرد.

با کنسل شدن این دنباله‌ها، تنها فرنچایز زک اسنایدر که پتانسیلی داشت دیگر وجود ندارد. اسنایدر یکی از عجیب‌ترین فیلم‌سازانی‌ست که در حال حاضر فعالیت می‌کند. سینماگران همه لقبی، از نابغه تا کلاهبردار، به او داده‌اند. کسانی که فیلم‌های او را دوست دارند، خیلی دوست دارند. مخصوصاً نسخه‌های کارگردانی که از صحنه‌های اضافه و خودپرستانه پر شده‌اند. هر کسی با رنگ‌های اشباع‌شده و شخصیت‌های بیش از حد دارک و استفاده‌ی بی‌رویه از اسلوموشن مدهوش نمی‌شود. پس از جدایی اسنایدر و وارنر بروز، نتفلیکس سریع همکاری خود را با او شروع کرد. آنها هزینه‌ی فیلم دزدی زامبی Army of the Dead را پرداختند.

پس از این پروژه، نتفلیکس باری دیگر هزینه‌ی دو قسمت از پروژه‌ی استار وارزی افتضاح او (با نام Rebel Moon) را پرداخت کردند. اینک به نظر می‌رسد که نتفلیکس دیگر اعتمادی به فرنچایزهای اسنایدر ندارد. گزارش‌ها خبر از کنسل شدن فرنچایز Army of the Dead می‌دهند. اسنایدر نقشه‌های بزرگی برای تبدیل کردن Army of the Dead به یک جهان سینمایی داشت. Army of Thieves، یک فیلم پساآخرزمانی بود که در این جهان ساخته شد. اسنایدر گفته بود که دنباله‌ای با نام Planet of the Dead و سریال اسپین‌آف انیمیشنی مربوط به آن با نام Army of the Dead Lost Vegas در دست ساخت بودند. حالا نتفلیکس تمامی نقشه‌های مربوط به این آثار را کنسل کرده است.

منبع: Screenrant