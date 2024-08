تاریخ انتشار DLC بازی Prince of Persia: The Lost Crown مشخص شد + قیمت

Prince of Persia: The Lost Crown اکنون در Steam منتشر شده است که به دارندگان رایانه‌های شخصی راه جدیدی را برای تجربه ماجراجویی تحسین شده سارگون، در سبک Metroidvania و بر پایه اساطیر پارسی در کوه قاف نفرین شده توسط زمان را می‌دهد.

عرضه این بازی بر روی Steam با چند خبر بزرگ نیز همراه بود: Mask of Darkness (نقاب تاریکی)، یک بسته الحاقی داستان‌محور، در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور) برای Prince of Persia: The Lost Crown عرضه می‌شود و دنیای جدید و تاریک‌تری را برای کشف و تجربه ارائه می‌کند.

همچنین در ۱۷ سپتامبر، بازیکنان می‌توانند نسخه Complete Edition را خریداری کنند که شامل بازی پایه، بسته الحاقی Mask of Darkness، گردن‌بند Prosperity Bird، راهنمای دیجیتال و چهار لباس جدید برای Sargon می‌شود: لباس Immortals، لباس Warrior Within و دو لباس با الهام از Prince of Persia: The Two Thrones.

بازیکنانی که نسخه معمولی بازی را از قبل خریداری کرد‌ه بودند، می‌توانند DLC و سایر محتویات نسخه کامل را با خرید بسته ارتقای کامل دریافت کنند یا فقط بسته الحاقی Mask of Darkness را جداگانه با قیمت ۵ دلار خریداری کنند (مشترکین Ubisoft Premium به طور خودکار به نسخه کامل ارتقا می‌یابند).

Prince of Persia: The Lost Crown همچنین از طریق فروشگاه Ubisoft و Epic Games برای رایانه شخصی در دسترس قرار دارد. همچنین این بازی برای PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch و Amazon Luna و نهایتاً در فهرست محتوای قابل دریافت در اشتراک Ubisoft+ Premium نیز حضور دارد.