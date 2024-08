بازیگران جدیدی به اسپین آف Game of Thrones پیوستند

هفت بازیگر جدید به اسپین آف Game of Thrones، یعنی A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight پیوستند.

این سریال که با اقتباس از کتاب Tales of Dunk and Egg، نوشته جرج آر. آر. مارتین، ساخته می‌شود، روایتگر داستان سر دانکن تال و پادشاه آگون پنجم از خاندان تارگرین است. در این سریال پیتر کلافی قرار است نقش دانک و دکستر سول انسر نقش اگ را ایفا کنند، علاوه‌بر آنها فین بنت، بارتی کارول، تانزین کرافورد، دنیل اینگز و سم اسپرول نیز در The Hedge Knight حضور دارند. طبق گزارش هالیوود ریپورتر، هفت بازیگر جدید به A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight اضافه شده‌اند. این بازیگران شامل هنری اَشتون در نقش دیرون تارگرین فرزند میکار تارگرین اول، ادوارد اشلی، دنیل مانک، تام وان-لاولور، دنی وب، شاون توماس و یوسف کرکور می‌شوند.

اکثر ستارگان جدیدی که به اسپین آف The Hedge Knight پیوسته‌اند را پیش‌تر در آثار کوچک‌تر دیده‌ایم. به عنوان مثال، هنری اشتون که نقش جدیدترین عضو خاندان تارگرین را برعهده دارد، در دو اپیزود سریال Outlander، هشت اپیزود سریال My Lady Jane و شش اپیزود سریال Good Girl’s Guide to Murder حضور داشته است.

به نظر می‌رسد تیم بازیگری A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight تجربه کافی برای ارائه نقش آفرینی‌هایی تماشایی را دارند. در هر صورت باید صبر کرد و دید که شخصیت دیرون تارگرین چگونه به اسپین آف دیگر Game of Thrones، یعنی House of the Dragon ارتباط پیدا می‌کند.

سریال A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight برای پخش در سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده است.

منبع: اسکرین‌رنت