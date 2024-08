پوستر جدیدی از سریال The Rings of Power منتشر شد

به تازگی پوستر جدیدی از سریال The Rings of Power با حضور شخصیت آروندیر منتشر شده است.

سرزمین میانه دچار آشوب بی‌سابقه‌ای شده است، و همه باید طرف مورد نظر خود را انتخاب کنند. در فصل دوم The Rings of Power شیطانی قدرتمند ظهور کرده است، و نیروهای خیر باید آماده باشند تا در برابر فشارهایی که در آینده به آنها وارد می‌شود مقاومت کنند. یکی از جنگجویانی که به احتمال زیاد در خط مقدم به الف‌ها کمک می‌کند می‌کند شخصیت آروندیر است که در پوستر جدیدی که از طریق صفحه شخصی اینستاگرام اسماعیل کروز کوردووا منتشر شده، او را در یک زره زیبا درحالی که آماده است تا تیرهای کمان خود را رها کند می‌بینیم.

آروندیر به دستور پادشاه بزرگ گیل گالاد به Southlands فرستاده شده است تا در آنجا به مقاومت بپردازد. با وجود شخصیتی مانند لگولاس، جهان خلق شده توسط جی. آر. آر. تالکین پر است از جنگجوهای ماهر در استفاده از تیر و کمان، شخصیت آروندیر نیز در این دسته قرار می‌گیرد. تحت نظر و فرمانروایی آدار، Southlands به Mordor تبدیل شده است، با این حال دشمنی آدار با ارباب تاریکی سائورون باعث شده تا او به دنبال مبارزه با سائورون باشد.

با هزینه بسیار زیاد ۵۸ میلیون دلار برای هر قسمت، The Rings of Power یکی از گران قیمت‌ترین سریال‌های تاریخ است. این سریال تا به امروز با نظر متفاوت منتقدان و بینندگان همراه بود، درحالی که نمره منتقدان به سریال در راتن تومیتوز امتیاز خوب ۸۳ درصد بود، بینندگان امتیازی ۳۸ درصدی برای این سریال در نظر گرفتند. دلیل این اتفاق، مخالفت طرفداران با بعضی از تصمیم‌هایی بود که برای فصل اول گرفته شد، البته حضور شخصیت‌هایی مانند تام بامبادیل، فصل دوم می‌تواند نارضایتی طرفداران را برطرف کند.

منبع متن: gamefa