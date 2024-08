تصاویر جدیدی از فیلم Hold Your Breath منتشر شد

کمپانی سرچ‌لایت پیکچرز در کنار تصاویر جدید فیلم Hold Your Breath، تاریخ انتشار این اثر ترسناک را نیز مشخص کرده است.

داستان Hold Your Breath در دهه ۳۰ میلادی در اوکلاهاما اتفاق می‌افتد، خانمی که نقش او را سارا پلسون برعهده دارد، معتقد است طوفان‌های ترسناک این منطقه بی‌دلیل نیستند و موجودی شیطانی خانواده او را تهدید می‌کند. در ادامه تصاویر منتشر شده از این فیلم را می‌توانید مشاهده کنید.

کارگردانی این فیلم برعهده ویل جوینس براساس فیلمنامه‌ای از کری کروز بوده. از بازیگران این فیلم نیز می‌توان به سارا پلسن، آنالی اشفرد، ابن ماس-بچراک، آمیا میلر و بیل هک اشاره کرد. این فیلم اولین پروژه پلسن پس از حدود چهار سال از اثر ترسناک هیجان انگیز Run محسوب می‌شود. او در فیلم‌هایی از جمله I Am Sybil و Clybourne Park نیز حضور دارد که همه آنها در مرحله پیش تولید قرار دارند. در همین حال، ابن ماس-بچراک به تازگی در نقش ریچی در فصل سوم سریال The Bear دیده شده است، همچنین او در یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آینده مارول یعنی The Fantastic Four: First Steps نیز نقش آفرینی خواهد کرد.

فیلم Hold Your Breath در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۲ مهر ۱۴۰۳) از طریق سرویس Hulu منتشر خواهد شد.

منبع: کامینگ‌سون